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ФБУ оштрафовала президента «Днепра» Кондратьева

Наказали за публичную критику арбитров и членов Федерации
Баскетбол Суперлига
17:49
ФБУ оштрафовала президента «Днепра» Кондратьева
Валерий Кондратьев / Фото: ФБУ

Директорат Федерации баскетбола Украины (ФБУ) оштрафовал на 20 тысяч гривен президента «Днепра» Валерия Кондратьева за публичную резкую критику в адрес ФБУ. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

«В четверг, 30 декабря, состоялось заседание Директората ФБУ, на котором был рассмотрен вопрос относительно высказываний президента «Днепра» Валерия Кондратьева в интервью, которое вышло на официальной странице клуба в Facebook и на клубном Youtube канале.

В том интервью Валерий Кондратьев поднял целый ряд вопросов относительно проведения и организации чемпионата Украины. В частности разрешил резкие высказывания в адрес ФБУ, подверг критике некоторые аспекты деятельности ФБУ, предоставляя недостоверную информацию, безосновательно обвинил судейский корпус в предвзятости к игрокам клуба и самого клуба, неуважительно высказывался в отношении членов Директората ФБУ».

Высказывания Кондратьева квалифицировали как нарушение статьи 65 Дисциплинарного кодекса ФБУ «Публичные высказывания».

Также директорат обратился в Исполком ФБУ чтобы существенно увеличить штрафные санкции, относительно высказываний, участников соревнований, которые влияют на имидж чемпионата Украины.

Напомним, ранее президент ФБУ рассказал, как они будут улучшать работу судей.

Карен Агабекян
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Теги

Днепр (баскетбол) Валерий Кондратьев арбитры

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