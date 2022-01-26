ФБУ опубликовала новый COVID-протокол для команд Суперлиги
ФБУ перенесла 4 матча Суперлиги из-за COVID-19
В украинских командах большое количество зараженных коронавирусом
Суперлига / Фото - ФБУФедерация баскетбола Украины на своем официальном сайте сообщили, что 4 матча Суперлиги будет перенесены из-за из-за вспышки коронавируса в командах.
ФБУ получила информацию от «Днепра», «Запорожья», «Кривбасса» и «Киев-Баскета» о значительном количестве положительных тестов на COVID-19 среди баскетболистов. Поэтому матчи этих команд будут отменены.
Таким образом, матчи «Днепр» – «Харьковские Соколы», «Запорожье» – «Прометей», «Николаев» – «Кривбасс», а также «Тернополь» – «Киев-Баскет» не состоятся в запланированные даты.
На этой игровой неделе пройдут только 2 матча: 27 января – «Химик» – «Одесса»; 28 января – «Черкасские Мавпы» – «Будивельник».
Ранее ФБУ опубликовала новый COVID-протокол для команд Суперлиги.