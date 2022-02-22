Гендиректор «Прометея» жестко наехал на «Харьковских Соколов» и ФБУ, а затем удалил свой пост
ФБУ призвала баскетбольное сообщество и всех украинцев к единению
Федерация баскетбола Украины выступила в поддержку соотечественников
Украинские болельщики / Фото - ФБУФедерация баскетбола Украины во время обострения российской агрессии обратилась к баскетбольному сообществу и соотечественникам.
ФБУ на своем официальном сайте призвала украинцев к единению и организации мероприятий, которые помогут консолидировать общество, усилят устойчивость в условиях гибридных угроз.
Отмечается, что различные челленджи и флешмобы патриотического характера будут предоставлять обществу и Вооруженным силам Украины дополнительные моральные силы в борьбе против агрессии.
Накануне стало известно, что центровый «Уникахи» Рубен Герреро не сыграет в составе сборной Испании в домашнем матче с Украиной в отборе на ЧМ-2023.
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