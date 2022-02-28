Федерация баскетбола Дании поддержала Украину и призвала FIBA дисквалифицировать все русские команды

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Федерация баскетбола Дании поддержала ФБУ и призвала FIBA исключить российские команды из всех международных турниров, которые проходят под эгидой организации.

Также на своем официальном сайте датчане заявили о том, что отказываются участвовать в каких-либо матчах с участием российских команд.

Федерация баскетбола Дании призывает FIBA и FIBA-Europe осудить вторжение России в Украину. Мы также просим, ​​чтобы Россия была исключена из всех турниров. Федерация баскетбола Дании не будет участвовать в играх или мероприятиях с участием России.

Надеемся, что все члены FIBA соберутся вместе и покажут Украине нашу симпатию и поддержку».