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Киберспорт. CS:GO. Чемпионат Украины 2021

Федерация баскетбола Дании поддержала Украину и призвала FIBA дисквалифицировать все русские команды

Россияне не смогут принимать участие в международных баскетбольных турнирах
Баскетбол Еврокубки
08:54
Федерация баскетбола Дании поддержала Украину и призвала FIBA дисквалифицировать все русские команды
фото / ФБД

Федерация баскетбола Дании поддержала ФБУ и призвала FIBA исключить российские команды из всех международных турниров, которые проходят под эгидой организации.

Также на своем официальном сайте датчане заявили о том, что отказываются участвовать в каких-либо матчах с участием российских команд.

«Федерация баскетбола Дании глубоко сочувствует украинскому народу в связи с российским военным вторжением. Мы написали FIBA и сделали в пятницу следующее заявление:

Федерация баскетбола Дании призывает FIBA и FIBA-Europe осудить вторжение России в Украину. Мы также просим, ​​чтобы Россия была исключена из всех турниров. Федерация баскетбола Дании не будет участвовать в играх или мероприятиях с участием России.

Надеемся, что все члены FIBA соберутся вместе и покажут Украине нашу симпатию и поддержку».

Напомним, Евролига перенесла матчи российских команд на нейтральную территорию.

Михаил Рыбак
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