Межконтинентальный кубок FIBA. Финал. «Фламенго» — «Бургос». Видео трансляция
Федерация баскетбола Дании поддержала Украину и призвала FIBA дисквалифицировать все русские команды
Россияне не смогут принимать участие в международных баскетбольных турнирах
фото / ФБД
Федерация баскетбола Дании поддержала ФБУ и призвала FIBA исключить российские команды из всех международных турниров, которые проходят под эгидой организации.
Также на своем официальном сайте датчане заявили о том, что отказываются участвовать в каких-либо матчах с участием российских команд.
«Федерация баскетбола Дании глубоко сочувствует украинскому народу в связи с российским военным вторжением. Мы написали FIBA и сделали в пятницу следующее заявление:
Федерация баскетбола Дании призывает FIBA и FIBA-Europe осудить вторжение России в Украину. Мы также просим, чтобы Россия была исключена из всех турниров. Федерация баскетбола Дании не будет участвовать в играх или мероприятиях с участием России.
Надеемся, что все члены FIBA соберутся вместе и покажут Украине нашу симпатию и поддержку».
Напомним, Евролига перенесла матчи российских команд на нейтральную территорию.
Комментарии 0