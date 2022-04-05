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«Фенербахче» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Баварию»

Обзор единственного матча Евролиги за 4 апреля
Баскетбол Еврокубки
08:40
«Фенербахче» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Баварию»
Фото: Maçtan kareler

Евролига. Регулярный чемпионат

«Фенербахче» – «Бавария» 81:76 (27:16, 18:15, 9:31, 27:14)

«Фенербахче»: Хенри (22 + 8 передач + 5 потерь), Веселы (21 + 10 подборов), Пьер (10), Махмутоглу (5), Букер (5) – старт; Полонара (6), Бартель (6), Старкс (3), Хазер (3), Акпынар (0), Гудурич (0).

«Бавария»: Рубит (17), Шишко (8 + 8 передач), Лучич (7), Радошевич (2), Обст (0) – старт; Хиллиард (13), Ярамаз (7), Джедович (7), Томас (7), Хантер (5), Джордж (3).

Олег Шумейко-младший
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