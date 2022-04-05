«Бавария» разобралась с «Црвеной Звездой», «Анадолу Эфес» обыграл «Альбу»
«Фенербахче» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Баварию»
Обзор единственного матча Евролиги за 4 апреля
Фото: Maçtan kareler
Евролига. Регулярный чемпионат
«Фенербахче» – «Бавария» 81:76 (27:16, 18:15, 9:31, 27:14)
«Фенербахче»: Хенри (22 + 8 передач + 5 потерь), Веселы (21 + 10 подборов), Пьер (10), Махмутоглу (5), Букер (5) – старт; Полонара (6), Бартель (6), Старкс (3), Хазер (3), Акпынар (0), Гудурич (0).
«Бавария»: Рубит (17), Шишко (8 + 8 передач), Лучич (7), Радошевич (2), Обст (0) – старт; Хиллиард (13), Ярамаз (7), Джедович (7), Томас (7), Хантер (5), Джордж (3).
Комментарии 0