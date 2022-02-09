FIBA изменила формат женского Еврокубка, где выступает «Прометей»

Из-за коронавируса победителя Еврокубка определят в другом формате

FIBA-Европа изменила формат проведения женского Еврокубка.



Ранее в женском Еврокубке были полуфинальные и финальные серии из домашних и выездных матчей. Из-за пандемии коронавируса Исполком FIBA-Европа решил их отменить и 5-7 апреля провести Финал четырех.

Четвертьфиналы сыграют либо с 10 по 17 марта, либо 15-18 марта. У FIBA-Европа пока есть два варианта с датами, и они еще не определились.

Также известно, что место проведения Финала четырех сообщат позже.



Отметим, что в Еврокубке выступает «Прометей» из Слобожанского.



