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FIBA изменила формат женского Еврокубка, где выступает «Прометей»

Из-за коронавируса победителя Еврокубка определят в другом формате
Баскетбол Еврокубки
10:46
FIBA изменила формат женского Еврокубка, где выступает «Прометей»

FIBA-Европа изменила формат проведения женского Еврокубка.

Ранее в женском Еврокубке были полуфинальные и финальные серии из домашних и выездных матчей. Из-за пандемии коронавируса Исполком FIBA-Европа решил их отменить и 5-7 апреля провести Финал четырех.

Четвертьфиналы сыграют либо с 10 по 17 марта, либо 15-18 марта. У FIBA-Европа пока есть два варианта с датами, и они еще не определились.

Также известно, что место проведения Финала четырех сообщат позже.

Отметим, что в Еврокубке выступает «Прометей» из Слобожанского.


Карен Агабекян
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