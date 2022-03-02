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FIBA приостановила заявку России на проведение Евробаскета-2025

Украина – среди стран-участниц, которые претендуют на проведение чемпионата
Баскетбол Еврокубки
19:50
FIBA приостановила заявку России на проведение Евробаскета-2025
Фото: FIBA

Россия больше не претендует на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году.

FIBA сообщила на своем официальном сайте, что на данный момент заявка на проведение матчей Евробаскета-2025 в Москве и Перми приостановлена.

Таким образом, на право принимать чемпионат претендуют пять стран: Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия и Украина. FIBA выберет четыре места проведения из данного списка.

FIBA отстранила все команды из России от участия в своих турнирах.

Рене Тер Велде
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