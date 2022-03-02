FIBA отстранила все команды из России от участия в своих турнирах
FIBA приостановила заявку России на проведение Евробаскета-2025
Украина – среди стран-участниц, которые претендуют на проведение чемпионата
Фото: FIBA
Россия больше не претендует на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году.
FIBA сообщила на своем официальном сайте, что на данный момент заявка на проведение матчей Евробаскета-2025 в Москве и Перми приостановлена.
Таким образом, на право принимать чемпионат претендуют пять стран: Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия и Украина. FIBA выберет четыре места проведения из данного списка.
FIBA отстранила все команды из России от участия в своих турнирах.
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