FIBA составила рейтинг силы участников Лиги чемпионов – «Прометей» расположился в середине листа

Две команды из квартета чемпиона Украины расположились в топ-10

Фото: prometeybc.com

FIBA обнародовала рейтинг силы клубов-участников Лиги чемпионов после первого тура группового этапа.



«Сассари» из квартета A чемпиона Украины расположился на 28-м месте, а лидеры группы «Людвигсбург» и «Тенерифе» нашлось место в первой десятке. За «Прометеем» закрепили 17-ю строчку. Вот что написали и слобожанцах:

У чемпионов Украины все будет в порядке. Гинзбург будет в порядке. Харрисон, Стефенс, Билан – с ними все будет хорошо. Поражения в последнюю секунду происходят, особенно если играешь против таких мастодонтов, как «Тенерифе». Но то, как «Прометей» восстановился в своей украинской Суперлиге, заставляет всех нас ждать их следующий матч в Лиге чемпионов. Ведь им пришлось сыграть две игры в течение четырех дней после «Тенерифе». Они выиграли их с общим счетом 198:123. Это очень по-гинзбургски…

Рейтинг силы участников ЛЧ после стартового тура группового этапа:

32. «Бриндизи»

31. «Нижний Новгород»

30. «Калев»

29. «Дижон»

28. «Динамо Сассари»

27. «Бешикташ»

26. «Острув Велкопольски»

25. «Рига»

24. «Нимбрук»

23. «ПАОК»

22. «АЕК»

21. «Ритас Вилнюс»

20. «Дарушшафака»

19. «Хапоэль Иэрусалим»

18. «Остенде»

17. «Прометей»

16. «Олденбург»

15. «Манреса»

14. «Лаврио»

13. «Фалько Сомбатхей»

12. «Тревизо»

11. «Страсбург»

10. «Людвигбург»

9. «Клуж-Напока»

8. «Бурса»

7. «Игокеа»

6. «Бургос»

5. «Уникаха»

4. «Хапоэль Холон»

3. «Галатасарай»

2. «Тенерифе»

1. «Каршияка»

Напомним, что завтра, 13 октября, «Прометей» проведет второй матч Лиги чемпионов. Трансляция встречи «Прометей» – «Людвигбург» пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 18:55.