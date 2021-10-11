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«Филадельфия» достигла прогресса в переговорах по возвращению в команду Симмонса

Звездный разыгрывающий пропустил тренировочный лагерь «Сиксерс»
Баскетбол НБА
11 октября 19:15
«Филадельфия» достигла прогресса в переговорах по возвращению в команду Симмонса
Бен Симмонс / фото - blazersedge.com

Руководство «Филадельфии» и генеральный директор агентства Klutch Sports Рич Пол в последние дни продвинулись в переговорах по решению вопроса о возвращении в Филадельфию звездного разыгрывающего Бена Симмонса, сообщает ESPN.

Переговоры еще продолжаются. Основной план «Сиксерс» по-прежнему состоит в том, чтобы договориться с одним из клубов НБА об обмене 25-летнего австралийца. Однако вероятность того, что Симмонс вернется в команду, в последние дни возросла, отмечает источник.

Трехкратный участник Матчей всех звезд пропустил тренировочный лагерь и два предсезонных матча «Филадельфии». Бен Симмонс не планирует играть за команду и рассчитывает на обмен.

Рене Тер Велде
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Теги

Филадельфия 76 Бен Симмонс

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