«Филадельфия» готова обменять Бена Симмонса в любой клуб НБА

За исключением «Бруклин Нетс»

Бен Симмонс / фото - nba.com

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски высказался о потенциальной сделке, которую могут совершить «Филадельфия Сиксерс» и «Бруклин Нетс». Клубы могли бы произвести обмен проблемных для себя игроков: Бена Симмонса и Кайри Ирвинга. Симмонс не желает выступать за «Филадельфию», а Ирвинг не хочет проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего не может принимать участие в домашних встречах команды.

Воджнаровски цитирует портал Sportando:

«Дэрил Мори обзвонил всю лигу, интересовавшись о звездных игроках и пытаясь найти вариант по обмену Бена Симмонса. Но есть одна команда, куда он не звонил. Я говорю о «Бруклине». Он не звонил Шону Марксу по поводу Кайри Ирвинга. Мне сообщили, что «Бруклин» получает входящие звонки от команд по Кайри. При этом сами они такие звонки не совершают».

Бен Симмонс запросил обмен в «Голден Стэйт».