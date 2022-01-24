«Филадельфия» летом планирует заполучить Хардена в обмен на Симмонса

«Сиксерс» не спешат избавляться от австралийца

Бен Симмонс / фото - nba.com

«Филадельфия» летом намерена обменять разыгрывающего Бена Симмонса на защитника «Бруклина» Джеймса Хардена, сообщает The Athletic.

Харден, согласно информации источников, не планирует продлевать истекающий контракт с «Нетс», и «Сиксерс» планируют дождаться лета, чтобы попытаться выменять Джеймса на Симмонса по схеме «сайн-энд-трейд».

Бен Симмонс не выходил на площадку в нынешнем сезоне НБА. Разыгрывающий «Филадельфии» продолжает получать огромные штрафы после каждого пропущенного матча команды.

Еще одним серьезным претендентом на Симмонса является «Миннесота».