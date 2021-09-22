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«Филадельфия» может оштрафовать Симмонса на $1,3 млн за пропущенный тренировочный лагерь

Разыгрывающий не собирается больше выступать за команду
Баскетбол НБА
09:35
«Филадельфия» может оштрафовать Симмонса на $1,3 млн за пропущенный тренировочный лагерь
Бен Симмонс / фото - cbssports.com

«Филадельфия» может оштрафовать разыгрывающего Бена Симмонса на 227 тысяч долларов за каждый пропущенный день тренировочного лагеря, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Обычно команды НБА, особенно в тренировочных лагерях, работают по шесть дней в неделю. Это означает, что если они захотят штрафовать его каждую неделю, общая сумма штрафа составил примерно 1,3 миллиона долларов. Представители Симмонса говорят, что они готовы к таким последствия».

Эдриан Воджнаровски сообщил, что Симмонс не приедет в тренировочный лагерь «Сиксерс» и не собирается больше выступать за команду.

«Хьюстон» проявляет большой интерес к Бену Симмонсу. Сам разыгрывающий запросил обмен в «Голден Стэйт».

Рене Тер Велде
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Теги

Филадельфия 76 Бен Симмонс

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