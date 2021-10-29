«Филадельфия» назвала игроков, которых хочет получить за Симмонса

«Сиксерс» продолжают рассматривать варианты обмена разыгрывающего

Бен Симмонс / фото - cbssports.com

«Филадельфия» продолжает искать варианты обмена Бена Симмонса. Стало известно о том, кого хочет получить руководство клуба за австралийского разыгрывающего.

Сообщается, что руководители «Филадельфии» намерены заполучить в результате обмена либо разыгрывающего Дамиана Лилларда, либо атакующего защитника Брэдли Била. Баскетболисты являются главными звездами «Портленда» и «Вашингтона» соответственно. Впрочем, ни один из клубов не готов начинать переговоры по обмену.

Симмонс, несмотря на недавнее возвращение в команду, продолжает отказываться выходить на площадку в составе «Филадельфии».

Близкие к ситуации источники утверждают, что «Филадельфия» не будет обменивать Симмонса до 15 декабря. Именно после этой даты у значительной части игроков НБА снимается запрет на обмен.

«Филадельфия» без Симмонса начала сезон c двух побед и одного поражения.