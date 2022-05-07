Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
11:30
Бодибилдинг. Открытый чемпионат Украины WABBA. Премьера
11:50
Бильярд. Cluster Cup. Львов

«Филадельфия» обыграла «Майами» в третьем матче, «Даллас» сократил отставание в серии с «Финиксом»

Результаты и видеообзоры матчей плей-офф НБА
Баскетбол НБА
07:30
«Филадельфия» обыграла «Майами» в третьем матче, «Даллас» сократил отставание в серии с «Финиксом»
Фото: marca.com

НБА. Плей-офф. Второй раунд

«Филадельфия» – «Майами» 99:79 (21:17, 20:17, 27:31, 31:14) Счет в серии – 1:2

«Филадельфия»: Макси (21 + 6 передач), Грин (21), Эмбиид (18 + 11 подборов), Харден (17 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь), Харрис (9 + 10 подборов + 8 передач) – старт; Тайбулл (4), Милтон (4), Ньянг (3), Рид (2), Коркмаз (0).

«Майами»: Батлер (33 + 9 подборов), Струс (9), Адебайо (9), Такер (4 + 8 подборов), Лаури (0) – старт; Хирро (14), Оладипо (6), Дедмон (4), Винсент (0), Калеб Мартин (0), Юртсевен (0), Хайсмит (0).

«Даллас» – «Финикс» 103:94 (29:20, 22:24, 31:23, 21:27) Счет в серии – 1:2

«Даллас»: Брансон (28), Дончич (26 + 13 подборов + 9 передач + 5 потерь), Буллок (15),Финни-Смит (14), Пауэлл (2) – старт; Клебер (14), Динуидди (4), Бертанс (0), Браун (0), Берк (0), Ниликина (0).

«Финикс»: Краудер (19 + 7 подборов), Букер (18 + 6 передач + 5 потерь), Эйтон (16 + 11 подборов), Пол (12 + 7 подборов + 7 потерь), Бриджес (12) – старт; Макги (8 + 7 подборов), К. Джонсон (6), Шэмет (3), А. Холидэй (0), Уэйнрайт (0), Пэйн (0).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

«Лейкерс» обсуждали возможность приобретения Ирвинга у «Бруклина»
«Лейкерс» обсуждали возможность приобретения Ирвинга у «Бруклина»
НБА
09:50
«Филадельфия» обыграла «Майами» в третьем матче, «Даллас» сократил отставание в серии с «Финиксом»
«Филадельфия» обыграла «Майами» в третьем матче, «Даллас» сократил отставание в серии с «Финиксом»
НБА
07:30
Леброн Джеймс может покинуть «Лейкерс»
Леброн Джеймс может покинуть «Лейкерс»
НБА
06 мая 20:30
Ковингтон подписал двухлетний контракт с «Клипперс»
Ковингтон подписал двухлетний контракт с «Клипперс»
НБА
06 мая 08:10
Бен Симмонс перенесет операцию на спине
Бен Симмонс перенесет операцию на спине
НБА
05 мая 19:40
Восток – дело тонкое. «Майами» удвоил преимущество в серии плей-офф с «Филадельфией»
Восток – дело тонкое. «Майами» удвоил преимущество в серии плей-офф с «Филадельфией»
НБА
05 мая 08:24
«Олимпиакос» в решающем матче серии обыграл «Монако» и вышел в Финал четырех Евролиги
«Олимпиакос» в решающем матче серии обыграл «Монако» и вышел в Финал четырех Евролиги
Еврокубки
05 мая 07:54
«Бостон» устроил разгром «Милуоки» во втором матче серии плей-офф Восточной конференции
«Бостон» устроил разгром «Милуоки» во втором матче серии плей-офф Восточной конференции
НБА
04 мая 08:52
«Барселона» в решающем матче серии обыграла «Баварию» и вышла в Финал четырех Евролиги
«Барселона» в решающем матче серии обыграла «Баварию» и вышла в Финал четырех Евролиги
Еврокубки
04 мая 07:53
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
2
Все новости