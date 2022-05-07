«Филадельфия» обыграла «Майами» в третьем матче, «Даллас» сократил отставание в серии с «Финиксом»
НБА. Плей-офф. Второй раунд
«Филадельфия» – «Майами» 99:79 (21:17, 20:17, 27:31, 31:14) Счет в серии – 1:2
«Филадельфия»: Макси (21 + 6 передач), Грин (21), Эмбиид (18 + 11 подборов), Харден (17 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь), Харрис (9 + 10 подборов + 8 передач) – старт; Тайбулл (4), Милтон (4), Ньянг (3), Рид (2), Коркмаз (0).
«Майами»: Батлер (33 + 9 подборов), Струс (9), Адебайо (9), Такер (4 + 8 подборов), Лаури (0) – старт; Хирро (14), Оладипо (6), Дедмон (4), Винсент (0), Калеб Мартин (0), Юртсевен (0), Хайсмит (0).
«Даллас» – «Финикс» 103:94 (29:20, 22:24, 31:23, 21:27) Счет в серии – 1:2
«Даллас»: Брансон (28), Дончич (26 + 13 подборов + 9 передач + 5 потерь), Буллок (15),Финни-Смит (14), Пауэлл (2) – старт; Клебер (14), Динуидди (4), Бертанс (0), Браун (0), Берк (0), Ниликина (0).
«Финикс»: Краудер (19 + 7 подборов), Букер (18 + 6 передач + 5 потерь), Эйтон (16 + 11 подборов), Пол (12 + 7 подборов + 7 потерь), Бриджес (12) – старт; Макги (8 + 7 подборов), К. Джонсон (6), Шэмет (3), А. Холидэй (0), Уэйнрайт (0), Пэйн (0).
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