«Филадельфия» одержала уверенную победу над «Лейкерс», «Голден Стэйт» разобрался с «Миннесотой»
НБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Лейкерс» 105:87 (32:22, 22:26, 34:20, 17:19)
«Филадельфия»: Эмбиид (26 + 9 подборов + 7 передач), Харрис (23), Макси (14 + 7 подборов + 10 передач), Тайбулл (8), Коркмаз (6) – старт; Ньянг (14), Грин (9), Джо (3), Драммонд (2 + 10 подборов), Пауэлл (0), Браун (0).
«Лейкерс»: Дэвис (31 + 12 подборов + 4 блок-шота), Уэстбрук (20 + 6 потерь), Монк (11), Брэдли (2), Джонсон (2 + 7 подборов) – старт; Энтони (9), Хортон-Такер (7), Эллингтон (3), Ховард (2 + 7 подборов), Бэйзмор (0), Ривз (0).
«Голден Стэйт» – «Миннесота» 124:115 (29:29, 28:32, 38:20, 29:34)
«Голден Стэйт»: Карри (29 + 8 подборов + 6 передач), Томпсон (23), Уиггинс (19), Портер (11), Луни (7) – старт; Пул (19), Бьелица (5), Пэйтон (4 + 8 подборов), Куминга (4), Ли (3), Тоскано-Андерсон (0).
«Миннесота»: Таунс (31 + 12 подборов + 6 передач), Эдвардс (27 + 7 подборов + 6 передач), Макдэниэлс (14), Вандербилт (9 + 7 подборов), Расселл (8) – старт; Науэлл (10), Принс (5), Бизли (4), Рид (4), Окоги (3), Маклафлин (0), Найт (0).
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