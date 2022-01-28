Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Филадельфия» одержала уверенную победу над «Лейкерс», «Голден Стэйт» разобрался с «Миннесотой»

Результаты и видеообзоры матчей НБА
Баскетбол НБА
07:40
«Филадельфия» одержала уверенную победу над «Лейкерс», «Голден Стэйт» разобрался с «Миннесотой»
Фото: latimes.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Лейкерс» 105:87 (32:22, 22:26, 34:20, 17:19)

«Филадельфия»: Эмбиид (26 + 9 подборов + 7 передач), Харрис (23), Макси (14 + 7 подборов + 10 передач), Тайбулл (8), Коркмаз (6) – старт; Ньянг (14), Грин (9), Джо (3), Драммонд (2 + 10 подборов), Пауэлл (0), Браун (0).

«Лейкерс»: Дэвис (31 + 12 подборов + 4 блок-шота), Уэстбрук (20 + 6 потерь), Монк (11), Брэдли (2), Джонсон (2 + 7 подборов) – старт; Энтони (9), Хортон-Такер (7), Эллингтон (3), Ховард (2 + 7 подборов), Бэйзмор (0), Ривз (0).

«Голден Стэйт» – «Миннесота» 124:115 (29:29, 28:32, 38:20, 29:34)

«Голден Стэйт»: Карри (29 + 8 подборов + 6 передач), Томпсон (23), Уиггинс (19), Портер (11), Луни (7) – старт; Пул (19), Бьелица (5), Пэйтон (4 + 8 подборов), Куминга (4), Ли (3), Тоскано-Андерсон (0).

«Миннесота»: Таунс (31 + 12 подборов + 6 передач), Эдвардс (27 + 7 подборов + 6 передач), Макдэниэлс (14), Вандербилт (9 + 7 подборов), Расселл (8) – старт; Науэлл (10), Принс (5), Бизли (4), Рид (4), Окоги (3), Маклафлин (0), Найт (0).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Голден Стэйт Уорриорз Миннесота Тимбервулвс Лос-Анджелес Лейкерс Филадельфия 76

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Инсайдер назвал единственный реальный вариант обмена Уэстбрука
Инсайдер назвал единственный реальный вариант обмена Уэстбрука
Баскетбол НБА
26 января 18:00
Леброн Джеймс установил уникальный рекорд НБА
Леброн Джеймс установил уникальный рекорд НБА
Баскетбол НБА
26 января 15:40
Эффектный перехват Леброна и победный трехочковый с фолом Кеннарда вошли в топ-10 дня НБА
Эффектный перехват Леброна и победный трехочковый с фолом Кеннарда вошли в топ-10 дня НБА
Баскетбол НБА
26 января 14:27
Сумасшедший бросок Дончича и эффектный данк Пэйтона вошли в топ-5 дня НБА
Сумасшедший бросок Дончича и эффектный данк Пэйтона вошли в топ-5 дня НБА
Баскетбол НБА
21 января 12:41
Леброн Джеймс покорил отметку в 10 000 подборов
Леброн Джеймс покорил отметку в 10 000 подборов
Баскетбол НБА
20 января 09:20
Харден может сменить клуб в межсезонье
Харден может сменить клуб в межсезонье
Баскетбол НБА
12 января 20:10

Новости: Баскетбол

Харрисон – о победе над «Хапоэлем» в плей-ин Лиги чемпионов: «Тренер проделал адскую работу»
Харрисон – о победе над «Хапоэлем» в плей-ин Лиги чемпионов: «Тренер проделал адскую работу»
Еврокубки
09:28
«Прометей» вошел в 16 сильнейших команд Лиги чемпионов. Соперники и расписание матчей украинского клуба в следующем раунде еврокубка
«Прометей» вошел в 16 сильнейших команд Лиги чемпионов. Соперники и расписание матчей украинского клуба в следующем раунде еврокубка
Еврокубки
08:59
«Филадельфия» одержала уверенную победу над «Лейкерс», «Голден Стэйт» разобрался с «Миннесотой»
«Филадельфия» одержала уверенную победу над «Лейкерс», «Голден Стэйт» разобрался с «Миннесотой»
НБА
07:40
«Барселона» победила АСВЕЛ, «Олимпиакос» проиграл третий матч подряд
«Барселона» победила АСВЕЛ, «Олимпиакос» проиграл третий матч подряд
Еврокубки
07:26
«Прометей» в Иерусалиме обыграл «Хапоэль» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
«Прометей» в Иерусалиме обыграл «Хапоэль» и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
Еврокубки
27 января 23:17
«Прометей» снова обыграл «Касторс Брэн» в Еврокубке
«Прометей» снова обыграл «Касторс Брэн» в Еврокубке
Еврокубки
27 января 20:55
Липовый: «Отдадим все силы, чтобы выиграть у «Хапоэля»
Липовый: «Отдадим все силы, чтобы выиграть у «Хапоэля»
Еврокубки
27 января 12:24
Невероятный постер-данк Френсиса через Блауса, хайлайты Мишулы вошли в топ-10 моментов недели Суперлиги
Невероятный постер-данк Френсиса через Блауса, хайлайты Мишулы вошли в топ-10 моментов недели Суперлиги
Суперлига
27 января 12:11
Сын Коломойского – вице-президент «Будивельника» по баскетбольным операциям
Сын Коломойского – вице-президент «Будивельника» по баскетбольным операциям
Суперлига
27 января 11:42
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
6
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости