Харден не сыграет в Матче всех звезд НБА
«Филадельфия» одолела «Милуоки», «Майами» в овертайме взял верх над «Шарлотт»
«Хьюстон» на выезде был разбит «Клипперс»
«Милуоки» – «Филадельфия» / Фото - libertyballersНБА. Регулярный чемпионат
«Шарлотт» – «Майами» 107:111 OT (30:37, 24:10, 17:17, 16:23, 10:10, 10:14)
«Шарлотт»: Бриджес (29 + 11 подборов), Вашингтон (15 + 14 подборов), Болл (14 + 10 подборов + 14 передач + 5 потерь), Розир (5), Пламли (2) – старт; Харрелл (24 + 8 подборов), Убре (15), Тор (3), Букнайт (0).
«Майами»: Лаури (25 + 9 подборов), Робинсон (21), Батлер (15 + 10 подборов + 8 передач), Такер (15 + 10 подборов), Адебайо (15 + 13 подборов) – старт; Юртсевен (10), Винсент (4), Хайсмит (4), Струс (2).
«Бруклин» – «Вашингтон» 103:117 (28:26, 23:29, 27:23, 25:39)
«Бруклин»: Миллс (22), Сет Карри (12), Браун (10), Драммонд (6 + 9 подборов), Эдвардс (0) – старт; Томас (20), Олдридж (16), Картер (14), Дьюк (2), Гриффин (1), Шарп (0).
«Вашингтон»: Кисперт (16), Нето (12), Брайант (12), Колдуэлл-Поуп (7), Кузма (5 + 7 подборов + 7 потерь) – старт; Хатимура (20), Смит (15 + 6 передач), Авдия (13 + 8 подборов), Гилл (12), Гэффорд (5).
«Новый Орлеан» – «Даллас» 118:125 (27:45, 31:26, 23:34, 37:20)
«Новый Орлеан»: Макколлум (38), Хэйс (18), Валанчюнас (16 + 18 подборов), Ингрэм (12 + 8 передач), Джонс (9) – старт; Грэм (12), Снелл (11), Темпл (2), Кларк (0).
«Даллас»: Дончич (49 + 15 подборов + 8 передач + 5 потерь), Брансон (23 + 6 передач), Финни-Смит (14), Пауэлл (8), Грин (0) – старт; Клебер (20), Динуидди (8), Бертанс (3), Браун (0).
«Милуоки» – «Филадельфия» 120:123 (27:24, 34:45, 32:31, 27:23)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (32 + 11 подборов + 9 передач), Холидэй (24), Миддлтон (19), Нвора (18), Портис (17 + 7 подборов) – старт; Ибака (5), Мэттьюз (3), Уиггинтон (2), Мамукелашвили (0), Т. Адетокумбо (0).
«Филадельфия»: Эмбиид (42 + 14 подборов + 6 потерь), Макси (19), Харрис (19 + 8 подборов), Ньянг (18), Тайбулл (0) – старт; Коркмаз (13 + 7 подборов), Милтон (6), Миллсэп (4), Грин (2).
«Клипперс» – «Хьюстон» 142:111 (36:27, 35:32, 36:20, 35:32)
«Клипперс»: М-с Моррис (27), Мэнн (20 + 8 подборов), Зубац (13 + 10 подборов), Джексон (12 + 14 передач), Батюм (3) – старт; Кеннард (25), Хартенштайн (13 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Коффи (13), Бостон (7), Оджелей (7), Ковингтон (2), Худ (0).
«Хьюстон»: Грин (21), Тэйт (19), Вуд (13 + 7 подборов), Шредер (9 + 9 передач), Мэтьюз (8) – старт; Кристофер (13), Мартин (12), Фернанду (10), Шенгюн (4), Нваба (2).
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