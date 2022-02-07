Главный тренер «Клипперс»: «Леонард, вероятно, не вернется в этом сезоне»
«Филадельфия» переиграла «Чикаго», «Милуоки» разгромил «Клипперс»
«Денвер» не оставил шансов «Бруклину»
«Клипперс» – «Милуоки» / Фото - latimes.comНБА. Регулярный чемпионат
«Денвер» – «Бруклин» 124:104 (39:40, 37:35, 31:16, 17:13)
«Денвер»: Йокич (27 + 12 подборов + 10 передач), Бартон (21), Гордон (17 + 9 подборов + 7 передач), Грин (12), Моррис (12 + 8 передач) – старт; Ннаджи (10), Казинс (5 + 9 подборов), Кампаццо (3), Ховард (0), Хайлэнд (6), Риверс (0), Форбс (11), Рид (0)
«Бруклин»: Ирвинг (27 + 11 передач), Гриффин (19), Миллс (14), Джонсон (5 + 6 фолов), Эдвардс (2) – старт; Браун (10), Шарп (4), Картер (0), Бембри (3), Томас (20)
«Чикаго» – «Филадельфия» 108:119 (26:34, 26:27, 29:28, 27:30)
«Чикаго»: ДеРозан (45 + 9 подборов + 7 передач), Вучевич (23 + 7 подборов), Грин (17), Досунму (8 + 7 передач), Браун мл. (5) – старт; МакКинни (0), Хилл (5), Брэдли (0), Томас (5)
«Филадельфия»: Эмбиид (40 + 10 подборов), Харрис (23 + 8 подборов), Макси (16), Карри (12), Грин (8) – старт; Ньянг (9), Драммонд (2 + 8 подборов), Коркмаз (9), Джо (0)
«Миннесота» – «Детройт» 118:105 (24:26, 31:30, 28:23, 35:26)
«Миннесота»: Таунс (24 + 12 подборов), Расселл (22 + 8 передач), Эдвардс (17), Беверли (10), Вандербилт (2) – старт; Принс (2), Макдэниэлс (13), Рид (3), Маклафлин (4), Бизли (20 + 9 подборов), Науэлл (1)
«Детройт»: Бей (24 + 8 подборов), Джозеф (15), Диалло (11), Грант (10), Стюарт (5 + 12 подборов + 4 блокшотов) – старт; Олиник (3), Лайлс (16 + 7 подборов), Джексон (9), Хэйс (10 + 8 передач), Макгрудер (2)
«Даллас» – «Атланта» 103:94 (29:26, 25:24, 26:26, 23:18)
«Даллас»: Буллок (22 + 9 подборов), Брансон (22), Дончич (18 + 10 подборов + 11 передач), Пауэлл (12 + 7 подборов), Финни-Смит (11) м старт; Крисс (2), Берк (7), Ниликина (0), Грин (9)
«Атланта»: Коллинз (22 + 18 подборов), Янг (17 + 11 передач), Хантер (14), Хертер (11), Капела (8 + 9 подборов) – старт; Галлинари (11), Оконгву (4), Богданович (5), Райт (2)
«Кливленд» – «Индиана» 98:85 (12:27, 24:20, 25:21, 37:17)
«Кливленд»: Аллен (15 + 17 подборов), Уэйд (10), Мобли (9), Окоро (2), Гудвин (0) – старт; Лав (19 + 7 подборов), Стивенс (6), Осман (22), Дэвис (0), Рондо (15 + 12 передач), Уиндлер (0), Нембард (0), Пангос (0)
«Индиана»: Дуарте (22), Холидэй (10), Сабонис (9 + 11 подборов), Сайкс (7), Крэйг (5 + 7 подборов) – старт; Бриссетт (3 + 7 подборов), Битадзе (4), Вашингтон (17), Тэйлор (4), Стивенсон (4)
«Орландо» – «Бостон» 83:116 (15:21, 24:28, 22:29, 22:38)
«Орландо»: Саггс (17 - 6 потерь), Картер (14 + 8 подборов), Энтони (9), Вагнер (8 + 7 подборов), Бамба (8 + 10 подборов) – старт; Окики (8), Скофилд (3), Браздейкис (0), Вагнер (6), Росс (6), Харрис (4)
«Бостон»: Браун (26), Тейтум (15 + 9 подборов + 7 передач), Хорфорд (13 + 11 подборов), Уильямс (10), Смарт (3 + 8 подборов) – старт; Уильямс (12), Фернандо (0), Несмит (0), Шредер (22), Притчард (7), Ричардсон (0 + 7 подборов), Лэнгфорд (8)
«Хьюстон» – «Новый Орлеан» 107:120 (21:26, 33:23, 23:38, 30:33)
«Хьюстон»: Вуд (22 + 8 подборов), Грин (18), Тэйт (15), Портер (8 + 8 передач), Шенгюн (5) – старт; Мартин-младший (9), Мэтьюз (18), Брукс (0), Кристофер (12)
«Новый Орлеан»: Ингрэм (33 + 12 передач), Валанчюнас (18 + 6 фолов), Харт (13 + 7 подборов), Джонс (9), Грэм (6) – старт; Кларк (0), Хэйс (21 + 7 подборов), Альварадо (9), Александер-Уокер (9), Мерфи (2)
«Клипперс» – «Милуоки» 113:137 (32:28, 19:32, 30:39, 32:38)
«Клипперс»: Моррис (20 + 8 подборов), Зубац (10), Джексон (10), Коффи (10), Батюм (2) – старт; (13), (28), Ибака (7 + 7 подборов), Хартенштейн (0), Мэнн (6 + 7 подборов), Кеннард (5), Бостон (2)
«Милуоки»: Адетокумбо (28 + 10 подборов), Холидэй (27 + 13 передач), Портис (24 + 11 подборов), Коннотон (18), Миддлтон (17), Монро (9)ДиВинчензо (9), Мэттьюз (3), Нвора (2), Худ (0), Уиггинтон (0)
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