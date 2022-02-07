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00:00 Орландо Мэджик - Мемфис Гриззлис 115:135 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Майами Хит 86:104 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Финикс Санс 80:95 Окончен
03:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Йорк Никс 122:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 113:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Милуоки Бакс 108:137 Окончен
22:30 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс 108:119 Окончен
22:30 Денвер Наггетс - Бруклин Нетс 124:104 Окончен
22:30 Миннесота Тимбервулвс - Детройт Пистонс 118:105 Окончен
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01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс 98:85 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс 83:116 Окончен
01:00 Даллас Маверикс - Атланта Хоукс 103:94 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс 107:120 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Милуоки Бакс 113:137 Окончен
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19:00 Харьковские Соколы - БК Запорожье -:- Запланирован
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02:00 Вашингтон Уизардз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Финикс Санс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
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«Филадельфия» переиграла «Чикаго», «Милуоки» разгромил «Клипперс»

«Денвер» не оставил шансов «Бруклину»
Баскетбол НБА
07:17
«Филадельфия» переиграла «Чикаго», «Милуоки» разгромил «Клипперс»
«Клипперс» – «Милуоки» / Фото - latimes.com
НБА. Регулярный чемпионат    

«Денвер» – «Бруклин» 124:104 (39:40, 37:35, 31:16, 17:13)

«Денвер»: Йокич (27 + 12 подборов + 10 передач), Бартон (21), Гордон (17 + 9 подборов + 7 передач), Грин (12), Моррис (12 + 8 передач) – старт; Ннаджи (10), Казинс (5 + 9 подборов), Кампаццо (3), Ховард (0), Хайлэнд (6), Риверс (0), Форбс (11), Рид (0)

«Бруклин»: Ирвинг (27 + 11 передач), Гриффин (19), Миллс (14), Джонсон (5 + 6 фолов), Эдвардс (2) – старт; Браун (10), Шарп (4), Картер (0), Бембри (3), Томас (20)


«Чикаго» – «Филадельфия» 108:119 (26:34, 26:27, 29:28, 27:30)

«Чикаго»: ДеРозан (45 + 9 подборов + 7 передач), Вучевич (23 + 7 подборов), Грин (17), Досунму (8 + 7 передач), Браун мл. (5) – старт; МакКинни (0), Хилл (5), Брэдли (0), Томас (5)

«Филадельфия»: Эмбиид (40 + 10 подборов), Харрис (23 + 8 подборов), Макси (16), Карри (12), Грин (8) – старт; Ньянг (9), Драммонд (2 + 8 подборов), Коркмаз (9), Джо (0)


«Миннесота» – «Детройт» 118:105 (24:26, 31:30, 28:23, 35:26)

«Миннесота»: Таунс (24 + 12 подборов), Расселл (22 + 8 передач), Эдвардс (17), Беверли (10), Вандербилт (2) – старт; Принс (2), Макдэниэлс (13), Рид (3), Маклафлин (4), Бизли (20 + 9 подборов), Науэлл (1)

«Детройт»: Бей (24 + 8 подборов), Джозеф (15), Диалло (11), Грант (10), Стюарт (5 + 12 подборов + 4 блокшотов) – старт; Олиник (3), Лайлс (16 + 7 подборов), Джексон (9), Хэйс (10 + 8 передач), Макгрудер (2)


«Даллас» – «Атланта» 103:94 (29:26, 25:24, 26:26, 23:18)

«Даллас»: Буллок (22 + 9 подборов), Брансон (22), Дончич (18 + 10 подборов + 11 передач), Пауэлл (12 + 7 подборов), Финни-Смит (11) м старт; Крисс (2), Берк (7), Ниликина (0), Грин (9)

«Атланта»: Коллинз (22 + 18 подборов), Янг (17 + 11 передач), Хантер (14), Хертер (11), Капела (8 + 9 подборов) – старт; Галлинари (11), Оконгву (4), Богданович (5), Райт (2)


«Кливленд» – «Индиана» 98:85 (12:27, 24:20, 25:21, 37:17)

«Кливленд»: Аллен (15 + 17 подборов), Уэйд (10), Мобли (9), Окоро (2), Гудвин (0) – старт; Лав (19 + 7 подборов), Стивенс (6), Осман (22), Дэвис (0), Рондо (15 + 12 передач), Уиндлер (0), Нембард (0), Пангос (0)

«Индиана»: Дуарте (22), Холидэй (10), Сабонис (9 + 11 подборов), Сайкс (7), Крэйг (5 + 7 подборов) – старт; Бриссетт (3 + 7 подборов), Битадзе (4), Вашингтон (17), Тэйлор (4), Стивенсон (4)


«Орландо» – «Бостон» 83:116 (15:21, 24:28, 22:29, 22:38)

«Орландо»: Саггс (17 - 6 потерь), Картер (14 + 8 подборов), Энтони (9), Вагнер (8 + 7 подборов), Бамба (8 + 10 подборов) – старт; Окики (8), Скофилд (3), Браздейкис (0), Вагнер (6), Росс (6), Харрис (4)

«Бостон»: Браун (26), Тейтум (15 + 9 подборов + 7 передач), Хорфорд (13 + 11 подборов), Уильямс (10), Смарт (3 + 8 подборов) – старт; Уильямс (12), Фернандо (0), Несмит (0), Шредер (22), Притчард (7), Ричардсон (0 + 7 подборов), Лэнгфорд (8)


«Хьюстон» – «Новый Орлеан» 107:120 (21:26, 33:23, 23:38, 30:33)

«Хьюстон»: Вуд (22 + 8 подборов), Грин (18), Тэйт (15), Портер (8 + 8 передач), Шенгюн (5) – старт; Мартин-младший (9), Мэтьюз (18), Брукс (0), Кристофер (12)

«Новый Орлеан»: Ингрэм (33 + 12 передач), Валанчюнас (18 + 6 фолов), Харт (13 + 7 подборов), Джонс (9), Грэм (6) – старт; Кларк (0), Хэйс (21 + 7 подборов), Альварадо (9), Александер-Уокер (9), Мерфи (2)


«Клипперс» – «Милуоки» 113:137 (32:28, 19:32, 30:39, 32:38)

«Клипперс»: Моррис (20 + 8 подборов), Зубац (10), Джексон (10), Коффи (10), Батюм (2) – старт; (13), (28), Ибака (7 + 7 подборов), Хартенштейн (0), Мэнн (6 + 7 подборов), Кеннард (5), Бостон (2)

«Милуоки»: Адетокумбо (28 + 10 подборов), Холидэй (27 + 13 передач), Портис (24 + 11 подборов), Коннотон (18), Миддлтон (17), Монро (9)ДиВинчензо (9), Мэттьюз (3), Нвора (2), Худ (0), Уиггинтон (0)

Владимир Кириченко
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