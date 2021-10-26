«Филадельфия» перестала штрафовать Симмонса за пропущенные игры

Разыгрывающий испытывает психологические проблемы

Бен Симмонс / фото - sbnation.com

«Филадельфия» прекратила штрафовать австралийского разыгрывающего Бена Симмонса за пропуски игр и тренировок. Как утверждает Рамона Шелберн с ESPN, причиной этому послужил открытый диалог о ситуации между клубом и игроком.

Симмонс недавно провел встречу с одноклубниками и тренерским штабом команды, где рассказал, что морально не готов тренироваться и играть. Игрок объяснил, что испытывает психологические проблемы. В контракте НБА присутствует стандартный пункт, согласно которому проблемы с психикой являются уважительной причиной для пропуска игр. Сообщается, что стороны достигли взаимопонимания. Дата возвращения игрока к тренировкам неизвестна.

«Филадельфия» без Симмонса начала сезон c двух побед и одного поражения.