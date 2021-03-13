«Филадельфия» потеряла Джоэля Эмбиида

Джоэл Эмбиид / фото - forbes.com

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид получил травму левого колена в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» (127:101).

Инцидент случился в середине третьей четверти. Баскетболист пройдет МРТ-обследование, которое покажет степень серьезности повреждения.

Эмбиид схватился за колено от сильных болей после неудачного приземления на левую ногу после исполнения данка. Центровой пролежал на паркете несколько минут. В подтрибунное помощение арены он смог уйти без носилок.

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