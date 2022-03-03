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«Филадельфия» разобралась с «Нью-Йорком», «Милуоки» минимально обыграл «Майами»

«Орландо» в овертайме проиграл «Индиане», «Оклахома» победила «Денвер»
Баскетбол НБА
07:30
«Филадельфия» разобралась с «Нью-Йорком», «Милуоки» минимально обыграл «Майами»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Кливленд» – «Шарлотт» 98:119 (31:38, 18:26, 31:32, 18:23)

«Кливленд»: Гарлэнд (33 + 7 потерь), Аллен (18 + 11 подборов), Маркканен (12), Мобли (9), Окоро (4) – старт; Осман (9), Лав (7), Нембард (2), Уэйд (2), Стивенс (2), Гудвин (0), Уиндлер (0), Фрэйзер (0), Дэвис (0).

«Шарлотт»: Розир (29 + 7 подборов + 7 передач), Бриджес (15 + 7 подборов + 6 передач), Вашингтон (12), Пламли (7 + 8 подборов), Болл (2) – старт; Убре (19), Харрелл (11 + 9 подборов), Томас (10), Коди Мартин (8), Тор (4), Ричардс (2), Джонс (0).

«Орландо» – «Индиана» 114:122 OT (31:22, 31:36, 29:18, 19:34, 4:12)

«Орландо»: Ф. Вагнер (28), Бамба (19 + 12 подборов), Саггс (14), Картер (13 + 18 подборов + 6 потерь), Энтони (11) – старт; Фульц (11), Росс (6), Хэмптон (5), Окики (5), Харрис (2), Скофилд (0).

«Индиана»: Брогдон (31 + 11 подборов + 8 передач), Халибертон (21 + 6 передач), Хилд (17 + 5 потерь), Джексон (16 + 7 подборов), Бриссетт (6 + 7 подборов) – старт; Смит (15 + 15 подборов), Стивенсон (7), Тэйлор (6), Вашингтон (3), Битадзе (0).

«Филадельфия» – «Нью-Йорк» 123:108 (25:33, 30:29, 38:19, 30:27)

«Филадельфия»: Эмбиид (27 + 12 подборов), Харден (26 + 9 подборов + 9 передач), Макси (25), Харрис (14 + 7 подборов), Тайбулл (10) – старт; Ньянг (6), Грин (6), Милтон (6), Рид (3), Джо (0), Миллсэп (0), Коули-Стайн (0), Коркмаз (0).

«Нью-Йорк»: Барретт (30 + 7 передач), Рэндл (24), Робинсон (10 + 7 подборов), Беркс (9 + 7 подборов), Фурнье (3) – старт; Куикли (11), Реддиш (7), Гибсон (5), Топпин (4), Макбрайд (3), Симс (2), Арчидиаконо (0).

«Хьюстон» – «Юта» 127:132 OT (20:25, 33:41, 30:27, 34:24, 10:15)

«Хьюстон»: Грин (27), Вуд (24 + 10 подборов), Портер (16 + 12 передач + 5 потерь), Мэтьюз (14), Тэйт (9) – старт; Мартин (20 + 7 подборов), Нваба (8), Шенгюн (5), Кристофер (4).

«Юта»: Митчелл (37 + 10 передач + 6 потерь), Гобер (27 + 17 подборов), Богданович (18), Конли (15 + 8 передач), О'Нил (9 + 9 подборов) – старт; Кларксон (14), Хауз (5), Уайтсайд (4), Гэй (3), Форрест (0).

«Милуоки» – «Майами» 120:119 (36:28, 28:38, 29:31, 27:22)

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (28 + 17 подборов), Миддлтон (26), Холидэй (25 + 11 передач), Портис (15 + 7 подборов), Аллен (9 + 7 подборов) – старт; Нвора (5), Мэттьюз (5), Ибака (4), Картер (3), Бембри (0).

«Майами»: Винсент (21 + 6 передач), Адебайо (18 + 12 подборов), Робинсон (15), Такер (7 + 8 подборов), Батлер (6) – старт; Хирро (30 + 7 подборов + 5 потерь), Калеб Мартин (12 + 7 подборов), Струс (8), Дедмон (2).

«Новый Орлеан» – «Сакраменто» 125:95 (31:33, 34:28, 31:21, 29:13)

«Новый Орлеан»: Ингрэм (33 + 6 передач), Макколлум (17 + 9 передач), Валанчюнас (17 + 14 подборов), Джонс (14), Хэйс (13 + 7 подборов) – старт; Маршалл (17), Снелл (4), Альварадо (4), Грэм (3), Мерфи (3), Джонсон (0), Кларк (0).

«Сакраменто»: Фокс (25), Барнс (19), Сабонис (15 + 14 подборов + 7 передач), Дж. Холидэй (5), Лайлс (4) – старт; Лэмб (12), Дивинченцо (7), Митчелл (4), Джонс (4), Джош Джексон (0), Мету (0).

«Денвер» – «Оклахома-Сити» 107:119 (24:24, 33:31, 22:31, 28:33)

«Денвер»: Йокич (22 + 16 подборов + 6 потерь), Гордон (9), Грин (8), Бартон (6 + 7 подборов), Моррис (4) – старт; Хайлэнд (19), Форбс (18), Риверс (9), Казинс (6 + 7 подборов), Грин (6 + 10 подборов), Рид (0).

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (29 + 7 подборов + 7 потерь), Роби (26 + 7 подборов), Мэнн (13), Бэйзли (12 + 8 подборов), Покушевски (9 + 11 подборов) – старт; Крейчи (9), Маледон (9), Уотерс (6), Сарр (6).

Рене Тер Велде
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«Филадельфия» разобралась с «Нью-Йорком», «Милуоки» минимально обыграл «Майами»
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