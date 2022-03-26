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«Филадельфия» с дабл-даблом Хардена разгромила «Клипперс», «Голден Стэйт» без Карри проиграл «Атланте»

«Миннесота» переиграла «Даллас»
Баскетбол НБА
08:57
«Филадельфия» с дабл-даблом Хардена разгромила «Клипперс», «Голден Стэйт» без Карри проиграл «Атланте»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» – «Юта» 107:101 (23:24, 31:27, 23:27, 30:23)

«Шарлотт»: Бриджес (26 + 11 подборов), Розир (25), Болл (21), Вашингтон (6), Пламли (1 + 11 подборов) – старт; Томас (9), Харрелл (9), Убре (6), Макдэниэлс (2), Коди Мартин (2).

«Юта»: Митчелл (26 + 7 передач + 6 потерь), Эрнангомес (14), Конли (11 + 6 передач), Гобер (11 + 19 подборов), О'Нил (6) – старт; Кларксон (19), Паскалл (11), Гэй (3), Форрест (0).

«Детройт» – «Вашингтон» 97:100 (24:25, 20:35, 26:19, 27:21)

«Детройт»: Каннингем (22 + 7 подборов + 9 передач), Стюарт (12 + 8 подборов), Бей (8), Джозеф (6), Грант (5) – старт; Бэгли (25), Хэйс (10), Ки (4), Макгрудер (3 + 7 подборов), Джексон (2).

«Вашингтон»: Порзингис (30 + 10 подборов), Хатимура (11), Колдуэлл-Поуп (8), Кисперт (7), Саторански (6 + 6 передач) – старт; Авдия (21 + 10 подборов), Брайант (7), Смит (6 + 6 передач), Гилл (4).

«Атланта» – «Голден Стэйт» 121:110 (36:42, 33:25, 32:16, 20:27)

«Атланта»: Янг (33 + 15 передач), Галлинари (25), Хертер (20), Капела (19 + 13 подборов), Хантер (11) – старт; Уильямс (5), Луваву-Кабарро (5), Райт (3), Оконгву (0).

«Голден Стэйт»: Томпсон (37 + 7 подборов), Пул (24 + 10 передач + 5 потерь), Уиггинс (9), Куминга (4), Грин (4 + 5 потерь) – старт; Пэйтон (14), Луни (8 + 8 подборов), Ли (6), Портер (4), Тоскано-Андерсон (0).

«Майами» – «Нью-Йорк» 103:111 (32:25, 26:24, 30:24, 15:38)

«Майами»: Батлер (30 + 7 подборов + 7 передач), Лаури (17), Адебайо (17 + 9 подборов), Робинсон (6), Такер (4) – старт; Струс (11), М-ф Моррис (10), Дедмон (5), Калеб Мартин (3).

«Нью-Йорк»: Барретт (18 + 8 подборов + 5 потерь), Топпин (15 + 8 подборов), Беркс (12), Фурнье (7), Симс (6 + 7 подборов) – старт; Куикли (23), Робинсон (11 + 7 подборов), Граймс (9), Макбрайд (5), Гибсон (5).

«Миннесота» – «Даллас» 116:95 (26:22, 35:28, 28:17, 27:28)

«Миннесота»: Таунс (20 + 9 подборов), Расселл (15 + 8 передач), Вандербилт (12), Эдвардс (12), Беверли (10) – старт; Маклафлин (16), Принс (14), Рид (4), Лэйман (3), Науэлл (3), Окоги (3), Бизли (2), Найт (2), Больмаро (0).

«Даллас»: Дончич (24 + 10 подборов + 8 передач), Пауэлл (13), Брансон (11), Финни-Смит (7), Буллок (2 + 8 подборов) – старт; Динуидди (11), Клебер (9), Грин (7), Марьянович (5), Ниликина (4), Крисс (2).

«Портленд» – «Хьюстон» 106:125 (22:35, 31:31, 29:30, 24:29)

«Портленд»: Уотфорд (19 + 6 передач), Юбэнкс (18), Эллеби (14 + 7 подборов), Джонсон (10), Уильямс (2) – старт; Маклемор (15), Данн (12 + 7 передач), Браун (8), Хьюз (7), Блевинс (1).

«Хьюстон»: Грин (23), Тэйт (17), Портер (13 + 7 передач), Вуд (10 + 11 подборов), Гордон (5) – старт; Мартин (16), Шредер (14), Кристофер (14), Мэтьюз (7), Шенгюн (4 + 6 потерь), Никс (2), Фернанду (0).

«Клипперс» – «Филадельфия» 97:122 (19:35, 24:29, 28:29, 26:29)

«Клипперс»: Коффи (21), Джексон (11), Батюм (9), Зубац (7 + 7 подборов + 6 передач), М-с Моррис (2) – старт; Хартенштайн (16 + 9 подборов), Мэнн (12), Ковингтон (8), Кеннард (6), Худ (3), Оджелей (2).

«Филадельфия»: Харден (29 + 15 подборов + 7 передач), Эмбиид (27 + 10 подборов), Тайбулл (13), Харрис (12), Макси (11) – старт; Грин (8), Рид (8), Милтон (7), Коркмаз (3), Джо (2), Джордан (2 + 9 подборов), Ньянг (0), Браун (0).

Олег Шумейко-младший
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