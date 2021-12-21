«Филадельфия» с великолепным Эмбиидом разобралась с «Бостоном», «Голден Стэйт» одержал уверенную победу над «Сакраменто»
НБА. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Филадельфия» 103:108 (20:28, 29:23, 31:24, 23:33)
«Бостон»: Браун (30), Тейтум (17 + 9 подборов + 6 передач + 6 потерь), Смарт (15), Кантер Фридом (15 + 11 подборов), Шредер (8) – старт; Притчард (14), Несмит (4), Фернанду (0), Лэнгфорд (0).
«Филадельфия»: Эмбиид (41 + 10 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Сет Карри (26 + 7 передач), Харрис (25 + 7 подборов), Грин (8), Тайбулл (7) – старт; Джо (1), Хенри (0), Пауэлл (0), Бэсси (0).
«Мемфис» – «Оклахома-Сити» 99:102 (28:16, 22:31, 22:27, 27:28)
«Мемфис»: Бэйн (25 + 7 подборов), Брукс (19), Морэнт (16 + 8 передач), Джарен Джексон (15), Адамс (3 + 14 подборов) – старт; Тиллман (8), Кончар (5), Мелтон (4), Андерсон (4 + 7 подборов), Тилли (0).
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (23), Гидди (19 + 11 передач), Дорт (12), Фэйворс (6), Робинсон-Эрл (5) – старт; Уильямс (13), Бэйзли (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Мускала (9), Покушевски (3), Мэнн (2), Уиггинс (0).
«Чикаго» – «Хьюстон» 133:118 (35:26, 38:28, 32:29, 28:35)
«Чикаго»: Дерозан (26 + 6 передач), Болл (19 + 8 передач + 5 перехватов), Вучевич (18), Грин (4), Карузо (0) – старт; Уайт (24), Маккинни (16), Кук (11), Брэдли (8), Дотсон (5), Симонович (2).
«Хьюстон»: Вуд (23 + 11 подборов), Тэйт (16 + 6 передач), Брукс (15), Гордон (10 + 6 передач), Мэтьюз (6) – старт; Мартин (15), Кристофер (10), Шенгюн (8 + 5 потерь), Огастин (7), Нваба (6), Куин (2), Гаруба (0).
«Юта» – «Шарлотт» 112:102 (35:16, 19:25, 26:27, 32:34)
«Юта»: Гобер (23 + 21 подбор), Богданович (23), Митчелл (21 + 6 передач), Конли (14), О'Нил (3 + 13 подборов) – старт; Кларксон (11), Инглс (6), Уайтсайд (6 + 7 подборов), Гэй (5), Форрест (0).
«Шарлотт»: Болл (21 + 11 передач), Бриджес (21 + 11 подборов + 5 потерь), Розир (20), Убре (5), Пламли (4 + 9 подборов) – старт; Макдэниэлс (14), Ричардс (6), Вашингтон (6), Смит (3), Букнайт (2).
«Голден Стэйт» – «Сакраменто» 113:98 (26:16, 32:30, 26:33, 29:19)
«Голден Стэйт»: Карри (30), Ли (18), Грин (16 + 11 подборов + 10 передач + 5 потерь), Куминга (2), Луни (0) – старт; Пэйтон (12), Портер (12 + 4 блок-шота), Игудала (10 + 6 передач), Тоскано-Андерсон (6), Бьелица (4), Чиозза (3), Муди (0).
«Сакраменто»: Халибертон (24 + 11 передач + 5 потерь), Барнс (19), Хилд (18 + 5 потерь), Мету (16), Томпсон (10 + 9 подборов) – старт; Харклесс (7), Рэмзи (2), Робинсон (2), Джонс (0), Кета (0), Вудард (0).
«Клипперс» – «Сан-Антонио» 92:116 (27:35, 21:27, 17:30, 27:24)
«Клипперс»: Джордж (25 + 7 передач), Зубац (12 + 12 подборов), Мэнн (11), Джексон (10), Батюм (3) – старт; Бледсоу (9), Бостон (8), Уинслоу (5), Кеннард (5), Ибака (4 + 8 подборов).
«Сан-Антонио»: Мюррэй (24 + 12 подборов + 13 передач), Пелтль (17 + 11 подборов), Макдермотт (16), Уайт (15), Джонсон (12 + 12 подборов) – старт; Форбс (10), Лэндейл (8), Васселл (6 + 8 подборов), Уокер (6), Бэйтс-Диоп (2), Юбэнкс (0), Джонс (0 + 8 подборов).
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