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Тема дня«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
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Баскетбол (9 событий из 9) показать все
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01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит 100:90 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Портленд Трэйл Блэйзерс 100:105 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс 121:114 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Перенесен
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Перенесен
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Перенесен
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс 115:110 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс 111:105 Окончен
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс 137:106 Окончен
нет важных матчей
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02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:108 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 99:102 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс 133:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс 112:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 113:98 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 92:116 Окончен
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НБА 21/22
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02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован

«Филадельфия» с великолепным Эмбиидом разобралась с «Бостоном», «Голден Стэйт» одержал уверенную победу над «Сакраменто»

«Чикаго» обыграл «Хьюстон», «Клипперс» уступил «Сан-Антонио»
Баскетбол НБА
07:54
«Филадельфия» с великолепным Эмбиидом разобралась с «Бостоном», «Голден Стэйт» одержал уверенную победу над «Сакраменто»
Фото: gazette.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Филадельфия» 103:108 (20:28, 29:23, 31:24, 23:33)

«Бостон»: Браун (30), Тейтум (17 + 9 подборов + 6 передач + 6 потерь), Смарт (15), Кантер Фридом (15 + 11 подборов), Шредер (8) – старт; Притчард (14), Несмит (4), Фернанду (0), Лэнгфорд (0).

«Филадельфия»: Эмбиид (41 + 10 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Сет Карри (26 + 7 передач), Харрис (25 + 7 подборов), Грин (8), Тайбулл (7) – старт; Джо (1), Хенри (0), Пауэлл (0), Бэсси (0).

«Мемфис» – «Оклахома-Сити» 99:102 (28:16, 22:31, 22:27, 27:28)

«Мемфис»: Бэйн (25 + 7 подборов), Брукс (19), Морэнт (16 + 8 передач), Джарен Джексон (15), Адамс (3 + 14 подборов) – старт; Тиллман (8), Кончар (5), Мелтон (4), Андерсон (4 + 7 подборов), Тилли (0).

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (23), Гидди (19 + 11 передач), Дорт (12), Фэйворс (6), Робинсон-Эрл (5) – старт; Уильямс (13), Бэйзли (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Мускала (9), Покушевски (3), Мэнн (2), Уиггинс (0).

«Чикаго» – «Хьюстон» 133:118 (35:26, 38:28, 32:29, 28:35)

«Чикаго»: Дерозан (26 + 6 передач), Болл (19 + 8 передач + 5 перехватов), Вучевич (18), Грин (4), Карузо (0) – старт; Уайт (24), Маккинни (16), Кук (11), Брэдли (8), Дотсон (5), Симонович (2).

«Хьюстон»: Вуд (23 + 11 подборов), Тэйт (16 + 6 передач), Брукс (15), Гордон (10 + 6 передач), Мэтьюз (6) – старт; Мартин (15), Кристофер (10), Шенгюн (8 + 5 потерь), Огастин (7), Нваба (6), Куин (2), Гаруба (0).

«Юта» – «Шарлотт» 112:102 (35:16, 19:25, 26:27, 32:34)

«Юта»: Гобер (23 + 21 подбор), Богданович (23), Митчелл (21 + 6 передач), Конли (14), О'Нил (3 + 13 подборов) – старт; Кларксон (11), Инглс (6), Уайтсайд (6 + 7 подборов), Гэй (5), Форрест (0).

«Шарлотт»: Болл (21 + 11 передач), Бриджес (21 + 11 подборов + 5 потерь), Розир (20), Убре (5), Пламли (4 + 9 подборов) – старт; Макдэниэлс (14), Ричардс (6), Вашингтон (6), Смит (3), Букнайт (2).

«Голден Стэйт» – «Сакраменто» 113:98 (26:16, 32:30, 26:33, 29:19)

«Голден Стэйт»: Карри (30), Ли (18), Грин (16 + 11 подборов + 10 передач + 5 потерь), Куминга (2), Луни (0) – старт; Пэйтон (12), Портер (12 + 4 блок-шота), Игудала (10 + 6 передач), Тоскано-Андерсон (6), Бьелица (4), Чиозза (3), Муди (0).

«Сакраменто»: Халибертон (24 + 11 передач + 5 потерь), Барнс (19), Хилд (18 + 5 потерь), Мету (16), Томпсон (10 + 9 подборов) – старт; Харклесс (7), Рэмзи (2), Робинсон (2), Джонс (0), Кета (0), Вудард (0).

«Клипперс» – «Сан-Антонио» 92:116 (27:35, 21:27, 17:30, 27:24)

«Клипперс»: Джордж (25 + 7 передач), Зубац (12 + 12 подборов), Мэнн (11), Джексон (10), Батюм (3) – старт; Бледсоу (9), Бостон (8), Уинслоу (5), Кеннард (5), Ибака (4 + 8 подборов).

«Сан-Антонио»: Мюррэй (24 + 12 подборов + 13 передач), Пелтль (17 + 11 подборов), Макдермотт (16), Уайт (15), Джонсон (12 + 12 подборов) – старт; Форбс (10), Лэндейл (8), Васселл (6 + 8 подборов), Уокер (6), Бэйтс-Диоп (2), Юбэнкс (0), Джонс (0 + 8 подборов).

Рене Тер Велде
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