«Филадельфия» уничтожила «Вашингтон», «Хьюстон» проигрывает в 15-и матчах кряду
Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
НБА. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Филадельфия» 101:127 (15:32, 38:31, 23:31, 25:33)
«Вашингтон»: Уэстбрук (25 + 8 передач), Бил (19), Хачимура (9), Мэтьюз (6), Вагнер (4) – старт; Р. Лопес (10), Лень (9), Нето (7), Авдия (4), Бертанс (3), Уинстон (3),Браун (2), Бонга (0).
«Филадельфия»: Эмбиид (23 + 7 подборов), Сет Карри (14), Харрис (14 + 8 подборов), Грин (12), Тайбулл (8) – старт; Коркмаз (18), Милтон (18), Ховард (6 + 10 подборов), Скотт (6), Брэдли (6), Макси (2), Пуарье (0), Фергюсон (0).
«Новый Орлеан» – «Кливленд» 116:82 (34:29, 35:19, 24:9, 23:25)
«Новый Орлеан»: Ингрэм (28 + 7 подборов), Уильямсон (23), Адамс (10 + 17 подборов), Болл(3 + 6 передач), Бледсоу (0) – старт; Александер-Уокер (15 + 8 подборов),Хэйс (13), Мелли (8), Харт (6), Льюис (5), Эрнангомес (4), Гэбриэл (1),Маршалл (0), Торнвелл (0).
«Кливленд»: Секстон (19), Нэнс (11), Аллен (5 + 7 подборов), Лав (4), Окоро (2) – старт;Кук (13), Уиндлер (8), Макги (7), Осман (6), Томас (3), Дотсон (2), Стивенс (2),Уэйд (0).
«Мемфис» – «Денвер» 102:103 (31:26, 24:27, 22:28, 25:22)
«Мемфис»: Брукс (20), Морэнт (16 + 9 передач + 5 потерь), Валанчюнас (14 + 11 подборов), Бэйн (10), Андерсон (2) – старт; Кларк (20), Мелтон (9 + 6 передач), Уинслоу (6 + 8 подборов), Джонс (5), Тиллман (0).
«Денвер»: Йокич (28 + 15 подборов + 7 передач), Портер (21 + 9 подборов), Бартон (21),Моррис (6), Мюррэй (3) – старт; Миллсэп (11 + 7 подборов), Кампаццо (8),Дозьер (3), Хартенштайн (2).
«Сан-Антонио» – «Орландо» 104:77 (16:29, 31:10, 27:25, 30:13)
«Сан-Антонио»: Мюррэй (17 + 6 передач), Уайт (17), Джонсон (11), Пелтль (6 + 9 подборов + 6 передач), Лайлс (1) – старт; Гэй (19), Миллс (13), Васселл (8), Юбэнкс (5),Уокер (5), Джонс (2), Бэйтс-Диоп (0), Шаманич (0).
«Орландо»: Вучевич (26 + 9 подборов), Бэйкон (15), Окики (8), Картер-Уильямс (5 + 6 потерь), Амину (4 + 8 подборов) – старт; Кларк (8), Рэндл (5), Бамба (4 + 7 подборов), Берч (2).
«Чикаго» – «Майами» 90:101 (21:29, 21:13, 26:28, 22:31)
«Чикаго»: Лавин (30 + 6 передач + 5 потерь), Маркканен (20), Уайт (8), Картер (4 + 9 подборов), Уильямс (3) – старт; Янг (13 + 10 подборов), Темпл (5),Валентайн (5 + 7 подборов), Саторански (2), Портер (0).
«Майами»: Батлер (28 + 8 передач), Робинсон (15), Нанн (10), Олиник (9 + 9 подборов),Окпала (4) – старт; Драгич (25 + 7 подборов), Силва (4), Хирро (4), Ачиува(2), Игудала (0).
«Юта» – «Хьюстон» 114:99 (36:27, 29:21, 27:31, 22:20)
«Юта»: Митчелл (28 + 7 подборов + 8 передач), Конли (20), Богданович (15), Гобер(14 + 13 подборов + 6 блок-шотов), О'Нил (10 + 11 подборов) – старт;Кларксон (15), Инглс (8), Ньянг (4), Фэйворс (0), Они (0).
«Хьюстон»: Портер (27 + 8 передач), Браун (15), Пэттон (13), Маклемор (8 + 7 подборов),Тэйт (7) – старт; Мартин (15 + 10 подборов), Нваба (10 + 8 подборов), Лэмб(3 + 8 подборов), Джонс (1).
«Лейкерс» – «Индиана» 105:100 (20:28, 26:26, 25:25, 34:21)
«Лейкерс»: Джеймс (18 + 10 передач), Шредер (11 + 5 потерь), М-ф Моррис (8 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (7), Джонс (7) – старт; Кузма (24 + 13 подборов),Харрелл (17), Хортон-Такер (6), Карузо (4), Мэттьюз (3).
«Индиана»: Брогдон (29 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Сабонис (20 + 14 подборов + 8 передач), Макдермотт (13), Тернер (8), Дж. Холидэй (5) – старт; А. Холидэй (10), Макконнелл (8 + 7 подборов), Битадзе (3), Лэмб (2),Самнер (2).
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