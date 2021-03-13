«Филадельфия» уничтожила «Вашингтон», «Хьюстон» проигрывает в 15-и матчах кряду

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Баскетбол
НБА 20/21
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс Окончен 105:102 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс Окончен 121:109 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс Окончен 120:121 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс Окончен 105:127 Окончен
03:00 Майами Хит - Орландо Мэджик Окончен 111:103 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс Окончен 134:101 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс Окончен 105:135 Окончен
04:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс Окончен 116:108 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз Окончен 130:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс Окончен 121:127 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс Окончен 125:105 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс Окончен 105:102 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс Окончен 121:109 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс Окончен 120:121 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс Окончен 105:127 Окончен
03:00 Майами Хит - Орландо Мэджик Окончен 111:103 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс Окончен 134:101 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс Окончен 105:135 Окончен
04:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс Окончен 116:108 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз Окончен 130:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс Окончен 121:127 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс Окончен 125:105 Окончен
Суперлига 20/21
18:00 Химик - Николаев Окончен 70:62 Окончен
19:00 БК Одесса - Черкасские Мавпы Окончен 65:71 Окончен
18:00 Химик - Николаев Окончен 70:62 Окончен
19:00 БК Одесса - Черкасские Мавпы Окончен 65:71 Окончен
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Баскетбол
НБА 20/21
03:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс Окончен 102:103 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс Окончен 116:82 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс Окончен 101:127 Окончен
04:00 Чикаго Буллз - Майами Хит Окончен 90:101 Окончен
04:00 Сан-Антонио Сперс - Орландо Мэджик Окончен 104:77 Окончен
05:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс Окончен 114:99 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс Окончен 105:100 Окончен
21:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс Запланирован -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс Окончен 102:103 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс Окончен 116:82 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс Окончен 101:127 Окончен
04:00 Чикаго Буллз - Майами Хит Окончен 90:101 Окончен
04:00 Сан-Антонио Сперс - Орландо Мэджик Окончен 104:77 Окончен
05:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс Окончен 114:99 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс Окончен 105:100 Окончен
21:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс Запланирован -:- Запланирован
Суперлига 20/21
13:00 Харьковские Соколы - Прометей Запланирован -:- Запланирован
16:00 Днепр - БК Запорожье Запланирован -:- Запланирован
13:00 Харьковские Соколы - Прометей Запланирован -:- Запланирован
16:00 Днепр - БК Запорожье Запланирован -:- Запланирован
Нет запланированных матчей на завтра
Нет важных матчей на завтра
Баскетбол
НБА 20/21
02:00 Бруклин Нетс - Детройт Пистонс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс Запланирован -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Сакраменто Кингз Запланирован -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Портленд Трэйл Блэйзерс Запланирован -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Даллас Маверикс Запланирован -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс Запланирован -:- Запланирован
20:00 Оклахома-Сити Тандер - Мемфис Гриззлис Запланирован -:- Запланирован
22:00 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз Запланирован -:- Запланирован
02:00 Бруклин Нетс - Детройт Пистонс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс Запланирован -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Сакраменто Кингз Запланирован -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Портленд Трэйл Блэйзерс Запланирован -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Даллас Маверикс Запланирован -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс Запланирован -:- Запланирован
Суперлига 20/21
14:00 Химик - Черкасские Мавпы Запланирован -:- Запланирован
16:00 БК Одесса - Николаев Запланирован -:- Запланирован
16:00 Киев-Баскет - Будивельник Запланирован -:- Запланирован
14:00 Химик - Черкасские Мавпы Запланирован -:- Запланирован
16:00 БК Одесса - Николаев Запланирован -:- Запланирован
16:00 Киев-Баскет - Будивельник Запланирован -:- Запланирован
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«Филадельфия» уничтожила «Вашингтон», «Хьюстон» проигрывает в 15-и матчах кряду

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня

Баскетбол НБА
13 марта 2021г. 08:26
«Филадельфия» уничтожила «Вашингтон», «Хьюстон» проигрывает в 15-и матчах кряду
Филадельфи - Вашингтон / фото - Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Филадельфия» 101:127 (15:32, 38:31, 23:31, 25:33)

«Вашингтон»: Уэстбрук (25 + 8 передач), Бил (19), Хачимура (9), Мэтьюз (6), Вагнер (4) – старт; Р. Лопес (10), Лень (9), Нето (7), Авдия (4), Бертанс (3), Уинстон (3),Браун (2), Бонга (0).

«Филадельфия»: Эмбиид (23 + 7 подборов), Сет Карри (14), Харрис (14 + 8 подборов), Грин (12), Тайбулл (8) – старт; Коркмаз (18), Милтон (18), Ховард (6 + 10 подборов), Скотт (6), Брэдли (6), Макси (2), Пуарье (0), Фергюсон (0).

«Новый Орлеан» – «Кливленд» 116:82 (34:29, 35:19, 24:9, 23:25)

«Новый Орлеан»: Ингрэм (28 + 7 подборов), Уильямсон (23), Адамс (10 + 17 подборов), Болл(3 + 6 передач), Бледсоу (0) – старт; Александер-Уокер (15 + 8 подборов),Хэйс (13), Мелли (8), Харт (6), Льюис (5), Эрнангомес (4), Гэбриэл (1),Маршалл (0), Торнвелл (0).

«Кливленд»: Секстон (19), Нэнс (11), Аллен (5 + 7 подборов), Лав (4), Окоро (2) – старт;Кук (13), Уиндлер (8), Макги (7), Осман (6), Томас (3), Дотсон (2), Стивенс (2),Уэйд (0).

«Мемфис» – «Денвер» 102:103 (31:26, 24:27, 22:28, 25:22)

«Мемфис»: Брукс (20), Морэнт (16 + 9 передач + 5 потерь), Валанчюнас (14 + 11 подборов), Бэйн (10), Андерсон (2) – старт; Кларк (20), Мелтон (9 + 6 передач), Уинслоу (6 + 8 подборов), Джонс (5), Тиллман (0).

«Денвер»: Йокич (28 + 15 подборов + 7 передач), Портер (21 + 9 подборов), Бартон (21),Моррис (6), Мюррэй (3) – старт; Миллсэп (11 + 7 подборов), Кампаццо (8),Дозьер (3), Хартенштайн (2).

«Сан-Антонио» – «Орландо» 104:77 (16:29, 31:10, 27:25, 30:13)

«Сан-Антонио»: Мюррэй (17 + 6 передач), Уайт (17), Джонсон (11), Пелтль (6 + 9 подборов + 6 передач), Лайлс (1) – старт; Гэй (19), Миллс (13), Васселл (8), Юбэнкс (5),Уокер (5), Джонс (2), Бэйтс-Диоп (0), Шаманич (0).

«Орландо»: Вучевич (26 + 9 подборов), Бэйкон (15), Окики (8), Картер-Уильямс (5 + 6 потерь), Амину (4 + 8 подборов) – старт; Кларк (8), Рэндл (5), Бамба (4 + 7 подборов), Берч (2).

«Чикаго» – «Майами» 90:101 (21:29, 21:13, 26:28, 22:31)

«Чикаго»: Лавин (30 + 6 передач + 5 потерь), Маркканен (20), Уайт (8), Картер (4 + 9 подборов), Уильямс (3) – старт; Янг (13 + 10 подборов), Темпл (5),Валентайн (5 + 7 подборов), Саторански (2), Портер (0).

«Майами»: Батлер (28 + 8 передач), Робинсон (15), Нанн (10), Олиник (9 + 9 подборов),Окпала (4) – старт; Драгич (25 + 7 подборов), Силва (4), Хирро (4), Ачиува(2), Игудала (0).

«Юта» – «Хьюстон» 114:99 (36:27, 29:21, 27:31, 22:20)

«Юта»: Митчелл (28 + 7 подборов + 8 передач), Конли (20), Богданович (15), Гобер(14 + 13 подборов + 6 блок-шотов), О'Нил (10 + 11 подборов) – старт;Кларксон (15), Инглс (8), Ньянг (4), Фэйворс (0), Они (0).

«Хьюстон»: Портер (27 + 8 передач), Браун (15), Пэттон (13), Маклемор (8 + 7 подборов),Тэйт (7) – старт; Мартин (15 + 10 подборов), Нваба (10 + 8 подборов), Лэмб(3 + 8 подборов), Джонс (1).

«Лейкерс» – «Индиана» 105:100 (20:28, 26:26, 25:25, 34:21)

«Лейкерс»: Джеймс (18 + 10 передач), Шредер (11 + 5 потерь), М-ф Моррис (8 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (7), Джонс (7) – старт; Кузма (24 + 13 подборов),Харрелл (17), Хортон-Такер (6), Карузо (4), Мэттьюз (3).

«Индиана»: Брогдон (29 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Сабонис (20 + 14 подборов + 8 передач), Макдермотт (13), Тернер (8), Дж. Холидэй (5) – старт; А. Холидэй (10), Макконнелл (8 + 7 подборов), Битадзе (3), Лэмб (2),Самнер (2).

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак

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Результаты (НБА) Регулярный чемпионат (НБА)

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