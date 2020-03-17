«Филадельфия» уступила «Милуоки», «Вашингтон» проиграл «Сакраменто»
НБА. Регулярный чемпионат
«Детройт» – «Торонто» 116:112 (37:31, 26:27, 25:23, 28:31)
«Детройт»: Бей (28 + 12 подборов), Грант (23), Райт (18 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Пламли (10 + 14 подборов), Джексон (7) – старт; Джош Джексон (16 + 6 передач), Стюарт (10), Думбуя (2), Ли (2).
«Торонто»: Пауэлл (43), Буше (21 + 4 блок-шота), Сиакам (13), Ванвлит (12), Лаури (8 + 15 передач) – старт; Бэйнс (9), Томас (3), Уотсон (3), Джонсон (0), Ватанабе (0).
«Индиана» – «Бруклин» 115:124 (40:25, 21:33, 30:31, 24:35)
«Индиана»: Брогдон (24), Леверт (19), Сабонис (18 + 11 подборов + 11 передач), Тернер (9), Дж. Холидэй (9) – старт; Макдермотт (12), Макконнелл (12), Самнер (8), А. Холидэй (3), Битадзе (1).
«Бруклин»: Харден (40 + 10 подборов + 15 передач), Харрис (19), Браун (11), Джордан (10), Шэмет (3) – старт; Грин (15 + 9 подборов), Т. Джонсон (15), Клэкстон (11 + 8 подборов), Луваву-Кабарро (0).
«Филадельфия» – «Милуоки» 105:109 OT (25:18, 20:13, 29:34, 19:28, 12:16)
«Филадельфия»: Харрис (19 + 9 подборов), Грин (18), Симмонс (13 + 10 подборов + 12 передач + 7 потерь), Сет Карри (10), Брэдли (6) – старт; Милтон (15), Ховард (13 + 15 подборов), Коркмаз (11), Скотт (0), Тайбулл (0).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (32 + 15 подборов + 6 потерь), Дивинченцо (20 + 8 подборов), Холидэй (19 + 6 передач), Миддлтон (15 + 8 потерь), Б. Лопес (14 + 7 подборов) – старт; Коннотон (6 + 12 подборов), Портис (2), Форбс (1), Т. Адетокумбо (0).
«Вашингтон» – «Сакраменто» 119:121 (38:34, 28:32, 27:36, 26:19)
«Вашингтон»: Бил (29), Уэстбрук (26 + 14 подборов + 10 передач + 6 потерь), Хачимура (17 + 9 подборов), Лень (13 + 12 подборов), Мэтьюз (0) – старт; Нето (12), Р. Лопес (10), Бертанс (6), Авдия (6).
«Сакраменто»: Фокс (28 + 7 передач + 5 перехватов), Барнс (18 + 8 подборов), Холмс (18 + 7 подборов), Халибертон (17), Хилд (16) – старт; Джозеф (12), Джеймс (6), Уайтсайд (6), Бьелица (0).
«Кливленд» – «Бостон» 117:110 (26:18, 29:20, 27:36, 35:36)
«Кливленд»: Секстон (29 + 7 подборов + 6 передач), Гарлэнд (25 + 6 передач), Нэнс (18 + 10 подборов), Окоро (15), Аллен (7 + 7 подборов) – старт; Осман (10), Уэйд (8), Макги (5), Уиндлер (0), Кук (0).
«Бостон»: Тейтум (29), Браун (28), Смарт (19), Оджелей (5), Тайс (0) – старт; Р. Уильямс (13 + 14 подборов + 4 блок-шота), Притчард (7), Г. Уильямс (5 + 7 подборов), Тиг (4), Грин (0), Эдвардс (0).
«Чикаго» – «Сан-Антонио» 99:106 (31:17, 27:23, 22:27, 19:39)
«Чикаго»: Лавин (29 + 6 передач), Янг (16 + 8 подборов + 6 потерь), Маркканен (10 + 7 подборов), Уильямс (10 + 14 подборов), Саторански (7 + 7 передач) – старт; Картер (10), Уайт (9), Портер (6), Валентайн (2), Арчидиаконо (0).
«Сан-Антонио»: Пелтль (20 + 16 подборов), Уайт (17), Мюррэй (14 + 7 подборов), Джонсон (14), Уокер (11) – старт; Миллс (14), Юбэнкс (7), Гэй (5), Васселл (4).
«Хьюстон» – «Голден Стэйт» 94:108 (27:31, 17:37, 27:18, 23:22)
«Хьюстон»: Портер (25 + 7 передач + 5 потерь), Вуд (21 + 9 подборов), Хауз (11), Браун (4), Тэйт (2) – старт; Мартин (13 + 9 подборов), Лэмб (9 + 9 подборов), Джонс (6), Пэттон (3).
«Голден Стэйт»: Убре (19), Карри (18 + 8 передач), Уиггинс (17), Грин (16 + 12 подборов + 10 передач), Луни (7) – старт; Пул (23), Мэннион (5), Ли (3), Бэйзмор (0), Тоскано-Андерсон (0).
«Мемфис» – «Майами» 89:85 (25:22, 21:25, 26:16, 17:22)
«Мемфис»: Морэнт (13 + 6 передач), Андерсон (13), Брукс (10), Аллен (9), Валанчюнас (7 + 12 подборов) – старт; Мелтон (13 + 10 подборов + 6 передач), Бэйн (8), Кларк (6), Уинслоу (5), Джонс (5).
«Майами»: Батлер (24 + 7 подборов), Адебайо (15 + 12 подборов + 6 передач), Робинсон (13), Нанн (5), Олиник (2) – старт; Хирро (11), Струс (7), Драгич (6), Ачиува (2), Окпала (0).
«Денвер» – «Шарлотт» 129:104 (26:25, 31:20, 38:22, 34:37)
«Денвер»: Портер (28 + 13 подборов), Бартон (23), Мюррэй (19), Йокич (12 + 10 подборов + 10 передач), Миллсэп (8) – старт; Дозьер (13), Грин (6), Кампаццо (6 + 10 передач), Бол (5), Ннаджи (4), Ховард (3), Чанчар (2), Хартенштайн (0).
«Шарлотт»: Розир (21), Болл (14), Вашингтон (8), Хэйворд (7 + 6 передач), Зеллер (6) – старт; Монк (16), Грэм (8), Калеб Мартин (8), Бриджес (6), Макдэниэлс (5), Коди Мартин (4), Ричардс (1), Бийомбо (0), Кэри (0).
«Даллас» – «Клипперс» 105:89 (24:29, 32:22, 21:20, 28:18)
«Даллас»: Дончич (42 + 9 передач), Хардуэй (15), Ричардсон (14), Клебер (12), Порзингис (11 + 13 подборов) – старт; Брансон (5 + 5 потерь), Коули-Стайн (4), Берк (2), Пауэлл (0), Айванду (0).
«Клипперс»: Джордж (28 + 7 подборов), Ленард (20 + 7 подборов + 7 передач), Зубац (14 + 7 подборов), М-с Моррис (11 + 7 подборов), Джексон (5) – старт; Уильямс (5), Батюм (3), Мэнн (3), Коффи (0), Отуру (0), Кабенгеле (0).