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Клуб НБА уволил 17 сотрудников ради сохранения дорогостоящего лидера

Расстались даже с хорошим другом баскетболиста
Баскетбол НБА
12:25
Клуб НБА уволил 17 сотрудников ради сохранения дорогостоящего лидера
Джоэль Эмбиид / фото - nytimes.com

«Филадельфия Сиксерс» уволила 17 сотрудников, включая половину отдела скаутинга, чтобы подписать новый супермаксимальный контракт с центровым Джоэлем Эмбиидом.

Продление Эмбиида на 196 млн долларов начнет работать с 2023 года. «Сиксерс» владеют правами на центрового до межсезонья-2027. К этому периоду он в сумме получит 261 млн долларов.

Массовое увольнение сотрудников состоялось для экономии средств. Среди ушедших работников оказались координатор скаутинга Кристиан Эндригиан, генеральный менеджер дочерней команды в Лиге развития «Делавэр» Мэтт Лилли, многолетние скауты клуба Род Бейкер и Джордан Кон.

Кроме того, был уволен проработавший в организации 34 года старший директор по эксплуатации оборудования Скотт Рего, который близко общался с Эмбиидом.

Джоэль Эмбиид подписал новый четырехлетний контракт с «Филадельфией Сиксерс» на сумму в размере 196 млн долларов.

Рене Тер Велде
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Теги

Джоэл Эмбиид Филадельфия 76

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