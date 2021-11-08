«Филадельфия» назвала игроков, которых хочет получить за Симмонса
«Филадельфия» ведет переговоры с «Бостоном» по поводу обмена Симмонса
«Кельты» могут предложить Брауна за австралийского разыгрывающего
Бен Симмонс / фото - washingtonnewsday.com
«Филадельфия» и «Бостон» начали вести переговоры по поводу обмена звездного разыгрывающего Бена Симмонса.
Сторонами обсуждаются различные варианты сделки, но во всех в качестве главной фигуры обмена со стороны «Бостона» рассматривается легкий форвард Джейлен Браун.
Браун в этом сезоне набирает за «Селтикс» 25,6 очка и 6,1 подбора в среднем за игру. Симмонс в этом сезоне пока не выходил на паркет НБА.
«Филадельфия» готова обменять австралийского защитника в любой клуб лиги.
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