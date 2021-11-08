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03:00 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Финикс Санс -:- Запланирован
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«Филадельфия» ведет переговоры с «Бостоном» по поводу обмена Симмонса

«Кельты» могут предложить Брауна за австралийского разыгрывающего
Баскетбол НБА
19:40
«Филадельфия» ведет переговоры с «Бостоном» по поводу обмена Симмонса
Бен Симмонс / фото - washingtonnewsday.com

«Филадельфия» и «Бостон»  начали вести переговоры по поводу обмена звездного разыгрывающего Бена Симмонса.

Сторонами обсуждаются различные варианты сделки, но во всех в качестве главной фигуры обмена со стороны «Бостона» рассматривается легкий форвард Джейлен Браун.

Браун в этом сезоне набирает за «Селтикс» 25,6 очка и 6,1 подбора в среднем за игру. Симмонс в этом сезоне пока не выходил на паркет НБА.

«Филадельфия» готова обменять австралийского защитника в любой клуб лиги.

Рене Тер Велде
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Теги

Джейлен Браун Бен Симмонс Бостон Селтикс Филадельфия 76

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