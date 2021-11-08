«Филадельфия» ведет переговоры с «Бостоном» по поводу обмена Симмонса

«Кельты» могут предложить Брауна за австралийского разыгрывающего

Бен Симмонс / фото - washingtonnewsday.com

«Филадельфия» и «Бостон» начали вести переговоры по поводу обмена звездного разыгрывающего Бена Симмонса.

Сторонами обсуждаются различные варианты сделки, но во всех в качестве главной фигуры обмена со стороны «Бостона» рассматривается легкий форвард Джейлен Браун.

Браун в этом сезоне набирает за «Селтикс» 25,6 очка и 6,1 подбора в среднем за игру. Симмонс в этом сезоне пока не выходил на паркет НБА.

«Филадельфия» готова обменять австралийского защитника в любой клуб лиги.