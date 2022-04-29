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«Филадельфия» выбила «Торонто» Михайлюка, «Даллас» прошел «Юту»

«Финикс» обыграл «Нью-Орлеан» и прошел во второй раунд плей-офф
Баскетбол НБА
09:03
«Филадельфия» выбила «Торонто» Михайлюка, «Даллас» прошел «Юту»
Фото: bettergolfzone.com

НБА. Плей-офф. Первый раунд

«Торонто» – «Филадельфия» 97:132 (29:34, 32:28, 17:37, 19:33) Счет в серии – 4:2

«Торонто»: Сиакам (24 + 7 подборов + 7 передач), Трент (19), Барнс (18 + 7 подборов), Ануноби (5), Берч (0) – старт; Буше (25 + 10 подборов), Бэнтон (3), Ачиува (3), Брукс (0), Флинн (0), Михайлюк (0), Янг (0 + 7 подборов), Ватанабе (0).

«Филадельфия»: Эмбиид (33 + 10 подборов), Макси (25 + 8 передач), Харден (22 + 15 передач), Харрис (19 + 11 подборов), Грин (12) – старт; Рид (9), Ньянг (6), Спрингер (4), Милтон (2), Джо (0), Коркмаз (0).

«Нью-Орлеан» – «Финикс» 109:115 (28:28, 30:20, 27:34, 24:33) Счет в серии – 2:4

«Нью-Орлеан»: Ингрэм (21 + 11 передач + 6 потерь), Макколлум (16), Джонс (16), Валанчюнас (10 + 8 подборов), Хэйс (8) – старт; Нэнс (15 + 8 подборов), Мерфи (12), Альварадо (11), Грэм (0), Маршалл (0).

«Финикс»: Пол (33 + 8 передач), Эйтон (22 + 7 подборов), Бриджес (18), Букер (13), Краудер (9) – старт; К. Джонсон (13), Пэйн (3), Бийомбо (2), Макги (2), Шэмет (0).

«Юта» – «Даллас» 96:98 (21:15, 32:26, 19:36, 24:21) Счет в серии – 2:4

«Юта»: Митчелл (23 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Богданович (19), Конли (11 + 8 передач), Гобер (10 + 12 подборов), О'Нил (8) – старт; Кларксон (15), Хауз (5), Эрнангомес (3), Паскалл (2), Уайтсайд (0).

«Даллас»: Дончич (24 + 9 подборов + 8 передач), Брансон (24), Финни-Смит (18 + 10 подборов), Буллок (6), Пауэлл (0) – старт; Динуидди (19), Клебер (7), Бертанс (0), Грин (0).

Олег Шумейко-младший
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