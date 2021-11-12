Радулович: «Для меня было большим удовольствием находиться на скамейке и быть тренером такой команды»
Филевич: «Как только повели в счете с Францией, почувствовали, что их можно обыгрывать»
Кристина стала второй по результативности в матче после Ягуповой
09:30
Фото: suspilne.media / Алина Смутко
Форвард сборной Украины Кристина Филевич прокомментировала победу над бронзовыми призерами Олимпиады-2020 Францией (90:71) на старте квалификации Евробаскета-2023:
Как только повели в счете, почувствовали, что можно, можно их обыгрывать. Они такие же девушки, как и мы. Мы боролись и были сильнее. Дальше будем смотреть. Франция очень сильная команда, техничная. Возможно, где-то у них сегодня не вышло, зато получилось у нас.
Главный тренер национальной команды Срджан Радулович признался, что невероятная результативность Филевич не стала для него шоком.
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