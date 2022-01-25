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Баскетбол (9 событий из 9) показать все
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01:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз 114:95 Окончен
01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс 113:107 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:114 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 91:113 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:115 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис 104:91 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс 117:111 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс 136:125 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз 94:92 Окончен
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс 95:93 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз 110:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс 117:113 Окончен
04:00 Финикс Санс - Юта Джаз 115:109 Окончен
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс -:- Запланирован

«Финикс» дожал «Юту», «Чикаго» выстоял в матче против «Оклахомы»

«Кливленд» вырвал победу у «Нью-Йорка»
Баскетбол НБА
07:39
«Финикс» дожал «Юту», «Чикаго» выстоял в матче против «Оклахомы»
«Финикс» – «Юта» / Фото - brightsideofthesun
НБА. Регулярный чемпионат   

«Кливленд» – «Нью-Йорк» 95:93 (28:23, 22:27, 26:19, 19:24)

«Кливленд»: Мобли (15 + 12 подборов), Окоро (14), Уэйд (13), Гарлэнд (13 + 12 передач - 6 потерь), Дэвис (2) – старт; Лав (20 + 11 подборов), Стивенс (8), Рондо (8), Уиндлер (2)

«Нью-Йорк»: Барретт (24), Рэндл (18 + 7 подборов), Уокер (8), Фурнье (7), Ноэл (2 + 13 подборов) – старт; Топпин (13), Гибсон (6 + 8 подборов), Беркс (0), Куикли (3), Граймс (12)


«Новый Орлеан» – «Индиана» 117:113 (31:32, 30:30, 22:17, 34:34)

«Новый Орлеан»: Грэм (25), Харт (22 + 10 подборов), Валанчюнас (16 + 12 подборов), Темпл (14), Джонс (9) – старт; Кларк (0), Хэйс (14 + 7 подборов), Альварадо (3), Александер-Уокер (14)

«Индиана»: Леверт (19 + 8 передач), Дуарте (14), Крэйг (13), Битадзе (12), Холидэй (8) – старт; Джексон (6), Бриссетт (6 + 9 подборов), Вашингтон (21), Лэмб (7), Стивенсон (7)


«Оклахома» – «Чикаго» 110:111 (27:35, 21:23, 30:34, 32:19)

«Оклахома»: Шэй (31 + 10 передач), Дорт (16 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (12), Гидди (9 + 8 подборов), Уиггинс (5) – старт; Диаките (2), Бэйзли (5 + 8 подборов), Уильямс (6 + 7 подборов), Мускала (14), Мэнн (4), Джером (6)

«Чикаго»: Вучевич (26 + 15 подборов), Досунму (24 + 8 передач + 6 фолов), Лавин (23 + 7 подборов + 7 передач), Браун мл. (10), Грин (5) – старт; МакКинни (2), Хилл (4), Кук (5), Брэдли (0), Уайт (9 + 7 подборов + 7 передач), Томас (3)


«Финикс» – «Юта» 115:109 (31:21, 27:35, 27:31, 30:22)

«Финикс»: Букер (33 + 7 подборов), Пол (27 + 9 подборов + 14 передач - 7 потерь), Джонсон (20), Макги (6 + 9 подборов), Бриджес (4) – старт; Уэйнрайт (0), Бийомбо (16 + 13 подборов), Пэйтон (6), Шэмет (3)

«Юта»: Кларксон (22), Форрест (17), Хаус (14 + 7 подборов), Гэй (13), Уайтсайд (10 + 9 подборов) – старт; Паскалл (14), Хьюз (6), Азубуйке (0), Батлер (13 + 4 перехватов)

Владимир Кириченко
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