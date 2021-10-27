«Финикс» может обменять первый номер драфта

Деандре Эйтон затребовал максимальный контракт

Деандре Эйтон / фото - nba.com

«Финикс Санс» допускают возможность обмена центрового Деандре Эйтона. Первый номер драфта-2018 в межсезонье затребовал максимальный контракт в размере 172,5 млн долларов (207 млн с учетом бонусов), но клуб отказался выдавать ему такую сумму. Об этом рассказал порталу fadeawayworld.net один из генеральных менеджеров НБА на условиях анонимности.

«У «Санс» все еще есть много рычагов влияния. Но если в клубе увидят, что ситуация с запросом Эйтона по контракту не будет меняться, возможность обмена игрока станет реальностью. Клуб должен действовать раньше, а не позже. «Санс» могут активно пытаться обменять Эйтона, особенно если потеряют часть импульса, полученного командой после впечатляющего прошлогоднего плей-офф. Этим летом команда выдала Крису Полу солидный контракт – на четыре года и 120 миллионов долларов. Микалу Бриджесу выдали сошлашение на четыре года и 90 миллионов долларов в качестве продления. Бриджес также был выбран на драфте в 2018 году».

Чем порадует юбилейный 75-й сезон НБА? Топ-10 самых интересных команд лиги.