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Смешанные единоборства. Чемпионат Украины. Днепр

«Финикс» обыграл «Клипперс» и укрепил лидерство на Западе, «Майами» проиграло «Далласу»

Поражение «Хит» позволило «Чикаго» догнать их в турнирной таблице Восточной конференции
Баскетбол НБА
08:27
«Финикс» обыграл «Клипперс» и укрепил лидерство на Западе, «Майами» проиграло «Далласу»
Фото: Даллас

НБА. Регулярный чемпионат

«Майами» – «Даллас» 99:107 (28:23, 31:28, 19:30, 21:26)

«Майами»: Батлер (29 + 10 подборов), Адебайо (21 + 12 подборов), Лаури (13), Такер (6), Робинсон (5) – старт; Юртсевен (11 + 8 подборов), Хайсмит (6), Винсент (4), Струс (4).

«Даллас»: Дончич (21 + 10 подборов + 6 передач), Брансон (19 + 6 передач), Финни-Смит (14), Грин (8), Пауэлл (7) – старт; Клебер (19 + 5 блок-шотов), Бертанс (12), Динуидди (4), Ниликина (3), Браун (0).


«Филадельфия» – «Бостон» 87:135 (22:32, 20:37, 16:32, 29:34)

«Филадельфия»: Эмбиид (19 + 9 подборов + 6 передач), Макси (11), Харрис (6), Грин (3), Тайбулл (1) – старт; Ньянг (9), Миллсэп (9), Милтон (8), Коркмаз (6), Бэсси (5), Браун (4), Джо (3), Рид (3).

«Бостон»: Браун (29 + 8 подборов), Тейтум (28 + 12 подборов + 6 передач), Г. Уильямс (12), Смарт (7), Хорфорд (6 + 9 подборов) – старт; Несмит (18), Уайт (11), Хаузер (9), Томас (5), Тайс (5 + 9 подборов + 4 блок-шота), Притчард (5 + 7 передач), Корнет (0).


«Атланта» – «Кливленд» 124:116 (34:36, 32:25, 28:29, 30:26)

«Атланта»: Янг (41 + 9 передач), Галлинари (25), Хантер (18), Хертер (13), Капела (5 + 7 подборов) – старт; Богданович (10 + 7 подборов), Оконгву (8), Уильямс (4), Райт (0 + 7 подборов).

«Кливленд»: Гарлэнд (30 + 8 передач), Мобли (22 + 10 подборов), Аллен (14 + 7 подборов), Уэйд (8 + 7 подборов), Окоро (6) – старт; Лав (21 + 7 подборов), Леверт (9), Осман (6), Рондо (0).


«Нью-Орлеан» – «Мемфис» 109:121 (27:37, 26:28, 30:28, 26:28)

«Нью-Орлеан»: Макколлум (30 + 7 передач), Валанчюнас (19), Ингрэм (18), Джонс (8), Грэм (4) – старт; Хэйс (13), Эрнангомес (12), Снелл (5), Темпл (0), Кларк (0), Альварадо (0).

«Мемфис»: Джонс (27 + 9 передач), Джарен Джексон (23 + 7 подборов), Адамс (14 + 13 подборов), Бэйн (11), Уильямс (7) – старт; Кларк (18 + 8 подборов), Мелтон (13), Кончар (5), Калвер (3), Андерсон (0).


«Милуоки» – «Индиана» 128:119 (34:27, 35:36, 30:31, 29:25)

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (50 + 14 подборов), Миддлтон (19 + 8 передач), Холидэй (14 + 8 передач), Портис (6 + 14 подборов), Аллен (3) – старт; Уиггинтон (12), Нвора (9), Ибака (9), Мамукелашвили (6), Т. Адетокумбо (0).

«Индиана»: Хилд (36), Халибертон (17 + 8 передач), Битадзе (12), Смит (11 + 7 подборов), Бриссетт (6) – старт; Сайкс (10), Тэйлор (10 + 9 подборов), Томпсон (9), Стивенсон (8), Вашингтон (0).


«Миннесота» – «Шарлотт» 126:120 OT (27:24, 25:34, 26:29, 30:21, 18:12)

«Миннесота»: Таунс (39 + 15 подборов), Расселл (18 + 11 передач), Беверли (15 + 7 подборов), Вандербилт (10 + 14 подборов), Эдвардс (9) – старт; Макдэниэлс (18), Рид (7), Науэлл (5), Маклафлин (5), Бизли (0), Принс (0).

«Шарлотт»: Бриджес (28 + 13 подборов + 7 передач), Розир (25), Болл (22 + 9 подборов + 6 передач), Пламли (14 + 17 подборов + 9 передач), Вашингтон (3 + 8 подборов) – старт; Харрелл (12 + 7 подборов), Убре (11), Тор (5).


«Финикс» – «Клипперс» 103:96 (22:26, 31:21, 28:25, 22:24)

«Финикс»: Букер (26), Бриджес (19 + 9 подборов), Пол (17 + 14 передач), Эйтон (12 + 12 подборов), Краудер (5) – старт; К. Джонсон (9), Макги (8), Пэйтон (4), А. Холидэй (3), Крэйг (0 + 7 подборов).

«Клипперс»: М-с Моррис (23), Батюм (18 + 7 подборов), Джексон (14 + 8 передач), Зубац (12 + 13 подборов), Мэнн (2) – старт; Кеннард (11), Коффи (6), Ковингтон (6 + 8 подборов), Хартенштайн (4).


Карен Агабекян
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