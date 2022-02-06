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02:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс 101:102 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз 115:122 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Бостон Селтикс 93:102 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс 125:114 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс 131:106 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс 105:113 Окончен
04:00 Юта Джаз - Бруклин Нетс 125:102 Окончен
05:00 Даллас Маверикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 107:98 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер 93:96 Окончен
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15:00 Кривбасс - БК Тернополь 65:58 Окончен
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00:00 Орландо Мэджик - Мемфис Гриззлис 115:135 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Майами Хит 86:104 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Финикс Санс 80:95 Окончен
03:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Йорк Никс 122:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 113:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Милуоки Бакс 108:137 Окончен
22:30 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
22:30 Денвер Наггетс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
22:30 Миннесота Тимбервулвс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
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14:00 Днепр - Прометей -:- Перенесен
16:00 Будивельник - Химик 68:75 Окончен
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01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс -:- Запланирован
01:00 Даллас Маверикс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
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19:00 Харьковские Соколы - БК Запорожье -:- Запланирован

«Финикс» обыграл «Вашингтон» и упрочил свое лидерство, «Сакраменто» Леня победил «Оклахому»

«Мемфис» выиграл в гостях у «Орландо», «Милуоки» оказался сильнее «Портленда»
Баскетбол НБА
08:39
«Финикс» обыграл «Вашингтон» и упрочил свое лидерство, «Сакраменто» Леня победил «Оклахому»
ФОТО: Сакраменто

НБА. Регулярный чемпионат  

«Орландо» – «Мемфис» 115:135 (24:37, 32:39, 25:32, 34:27)

«Орландо»: Энтони (22), Саггс (17), Ф. Вагнер (15), Картер (12 + 10 подборов), Бамба (3) – старт; Браздейкис (13), Харрис (10), М. Вагнер (9), Скофилд (6), Росс (4), Р. Лопес (2), Окики (2).

«Мемфис»: Морэнт (33 + 7 передач), Джарен Джексон (21), Адамс (12 + 11 подборов + 8 передач), Уильямс (11), Бэйн (7 + 8 подборов) – старт; Мелтон (16 + 10 подборов), Кларк (10 + 8 подборов), Джонс (10), Андерсон (7), Тиллман (5), Кончар (3), Калвер (0), Тилли (0).


«Вашингтон» – «Финикс» 80:95 (21:33, 11:26, 19:26, 29:10)

«Вашингтон»: А. Холидэй (11), Кузма (9), Колдуэлл-Поуп (8), Брайант (5), Динуидди (4) – старт; Харрелл (15 + 7 подборов), Нето (9), Авдия (6), Кисперт (5), Хатимура (4), Гэффорд (3), Бертанс (1), Гилл (0).

«Финикс»: Эйтон (20 + 16 подборов), Пол (14 + 9 передач), Бриджес (12), Букер (11 + 7 подборов), Краудер (7 + 7 подборов) – старт; К. Джонсон (12), Смит (8), Макги (6 + 10 подборов), Уэйнрайт (2), Пэйтон (2), Бийомбо (1), Джексон (0).


«Шарлотт» – «Майами» 86:104 (23:31, 28:15, 8:35, 27:23)

«Шарлотт»:

Розир (16 + 5 потерь), Бриджес (15 + 4 блок-шота), Болл (12), Пламли (6 + 10 подборов), Хэйворд (0) – старт; Вашингтон (11), Убре (9), Смит (8), Коди Мартин (8), Ричардс (1), Букнайт (0).

«Майами»: Батлер (27), Адебайо (20 + 12 подборов), Лаури (9 + 6 передач), Такер (5), Робинсон (3) – старт; Хирро (19), Калеб Мартин (8 + 8 подборов), Винсент (7), Дедмон (6 + 9 подборов), Гай (0), Юртсевен (0).


«Лейкерс» – «Нью-Йорк» 122:115 OT (29:42, 27:29, 31:13, 24:27, 11:4)

«Лейкерс»: Монк (29), Джеймс (29 + 13 подборов + 10 передач), Дэвис (28 + 17 подборов + 4 блок-шота), Джонсон (9), Уэстбрук (5 + 6 передач) – старт; Ариза (11 + 8 подборов), Ривз (9), Хортон-Такер (2), Джордан (0), Брэдли (0).

«Нью-Йорк»: Барретт (36 + 8 подборов), Рэндл (32 + 16 подборов + 7 передач + 5 потерь), Фурнье (15), Уокер (7), Робинсон (4 + 11 подборов) – старт; Беркс (12), Ноэл (5), Топпин (4), Куикли (0), Граймс (0).


«Сакраменто» – «Оклахома-Сити» 113:103 (36:30, 28:27, 25:22, 24:24)

«Сакраменто»: Барнс (24 + 9 подборов), Харклесс (18 + 11 подборов), Митчелл (17), Холмс (14), Халибертон (13 + 17 передач) – старт; Хилд (9), Мету (9 + 7 подборов), Джонс (7), Лень (2).

«Оклахома-Сити»: Гидди (24 + 8 передач), Бэйзли (18 + 7 подборов), Мэнн (16), Диаките (9 + 8 подборов), Джером (6 + 6 передач) – старт; Покушевски (12 + 9 подборов), Маледон (9), Уильямс (5), Фэйворс (4).


«Портленд» – «Милуоки» 108:137 (26:34, 28:36, 21:37, 33:30)

«Портленд»: Саймонс (19 + 5 потерь), Макколлум (17 + 6 передач), Нуркич (11 + 10 подборов), Снелл (9), Эллеби (2) – старт; Маклемор (19), Браун (10), Уотфорд (7), Смит (6 + 6 передач), Уинслоу (6 + 7 подборов), Блевинс (2).

«Милуоки»: Портис (30), Я. Адетокумбо (29 + 9 подборов + 6 передач), Миддлтон (14 + 7 передач + 5 перехватов), Холидэй (9 + 7 передач), Аллен (8) – старт; Дивинченцо (10), Нвора (7), Оджелей (7), Монро (6), Уиггинтон (5), Мамукелашвили (5), Худ (4), Коннотон (3), Т. Адетокумбо (0), Мэттьюз (0).


Карен Агабекян
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