«Финикс» обыграл «Вашингтон» и упрочил свое лидерство, «Сакраменто» Леня победил «Оклахому»
НБА. Регулярный чемпионат
«Орландо» – «Мемфис» 115:135 (24:37, 32:39, 25:32, 34:27)
«Орландо»: Энтони (22), Саггс (17), Ф. Вагнер (15), Картер (12 + 10 подборов), Бамба (3) – старт; Браздейкис (13), Харрис (10), М. Вагнер (9), Скофилд (6), Росс (4), Р. Лопес (2), Окики (2).
«Мемфис»: Морэнт (33 + 7 передач), Джарен Джексон (21), Адамс (12 + 11 подборов + 8 передач), Уильямс (11), Бэйн (7 + 8 подборов) – старт; Мелтон (16 + 10 подборов), Кларк (10 + 8 подборов), Джонс (10), Андерсон (7), Тиллман (5), Кончар (3), Калвер (0), Тилли (0).
«Вашингтон» – «Финикс» 80:95 (21:33, 11:26, 19:26, 29:10)
«Вашингтон»: А. Холидэй (11), Кузма (9), Колдуэлл-Поуп (8), Брайант (5), Динуидди (4) – старт; Харрелл (15 + 7 подборов), Нето (9), Авдия (6), Кисперт (5), Хатимура (4), Гэффорд (3), Бертанс (1), Гилл (0).
«Финикс»: Эйтон (20 + 16 подборов), Пол (14 + 9 передач), Бриджес (12), Букер (11 + 7 подборов), Краудер (7 + 7 подборов) – старт; К. Джонсон (12), Смит (8), Макги (6 + 10 подборов), Уэйнрайт (2), Пэйтон (2), Бийомбо (1), Джексон (0).
«Шарлотт» – «Майами» 86:104 (23:31, 28:15, 8:35, 27:23)
«Шарлотт»:
Розир (16 + 5 потерь), Бриджес (15 + 4 блок-шота), Болл (12), Пламли (6 + 10 подборов), Хэйворд (0) – старт; Вашингтон (11), Убре (9), Смит (8), Коди Мартин (8), Ричардс (1), Букнайт (0).
«Майами»: Батлер (27), Адебайо (20 + 12 подборов), Лаури (9 + 6 передач), Такер (5), Робинсон (3) – старт; Хирро (19), Калеб Мартин (8 + 8 подборов), Винсент (7), Дедмон (6 + 9 подборов), Гай (0), Юртсевен (0).
«Лейкерс» – «Нью-Йорк» 122:115 OT (29:42, 27:29, 31:13, 24:27, 11:4)
«Лейкерс»: Монк (29), Джеймс (29 + 13 подборов + 10 передач), Дэвис (28 + 17 подборов + 4 блок-шота), Джонсон (9), Уэстбрук (5 + 6 передач) – старт; Ариза (11 + 8 подборов), Ривз (9), Хортон-Такер (2), Джордан (0), Брэдли (0).
«Нью-Йорк»: Барретт (36 + 8 подборов), Рэндл (32 + 16 подборов + 7 передач + 5 потерь), Фурнье (15), Уокер (7), Робинсон (4 + 11 подборов) – старт; Беркс (12), Ноэл (5), Топпин (4), Куикли (0), Граймс (0).
«Сакраменто» – «Оклахома-Сити» 113:103 (36:30, 28:27, 25:22, 24:24)
«Сакраменто»: Барнс (24 + 9 подборов), Харклесс (18 + 11 подборов), Митчелл (17), Холмс (14), Халибертон (13 + 17 передач) – старт; Хилд (9), Мету (9 + 7 подборов), Джонс (7), Лень (2).
«Оклахома-Сити»: Гидди (24 + 8 передач), Бэйзли (18 + 7 подборов), Мэнн (16), Диаките (9 + 8 подборов), Джером (6 + 6 передач) – старт; Покушевски (12 + 9 подборов), Маледон (9), Уильямс (5), Фэйворс (4).
«Портленд» – «Милуоки» 108:137 (26:34, 28:36, 21:37, 33:30)
«Портленд»: Саймонс (19 + 5 потерь), Макколлум (17 + 6 передач), Нуркич (11 + 10 подборов), Снелл (9), Эллеби (2) – старт; Маклемор (19), Браун (10), Уотфорд (7), Смит (6 + 6 передач), Уинслоу (6 + 7 подборов), Блевинс (2).
«Милуоки»: Портис (30), Я. Адетокумбо (29 + 9 подборов + 6 передач), Миддлтон (14 + 7 передач + 5 перехватов), Холидэй (9 + 7 передач), Аллен (8) – старт; Дивинченцо (10), Нвора (7), Оджелей (7), Монро (6), Уиггинтон (5), Мамукелашвили (5), Худ (4), Коннотон (3), Т. Адетокумбо (0), Мэттьюз (0).
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