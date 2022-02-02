«Финикс» разобрался с «Бруклином», «Голден Стэйт» одержал победу над «Сан-Антонио»
НБА. Регулярный чемпионат
«Детройт» – «Новый Орлеан» 101:111 (33:31, 32:26, 22:27, 14:27)
«Детройт»: Джозеф (18), Грант (17), Стюарт (8 + 11 подборов), Бей (7), Каннингем (6) – старт; Джексон (14), Диалло (12), Лайлс (9), Хэйс (7), Олиник (3 + 6 передач + 5 потерь), Макгрудер (0).
«Новый Орлеан»: Ингрэм (26), Валанчюнас (13 + 13 подборов), Грэм (6), Джонс (6 + 7 подборов), Хэйс (6 + 7 подборов) – старт; Александер-Уокер (14), Мерфи (12), Эрнангомес (11), Альварадо (10 + 6 передач), Кларк (5), Темпл (2).
«Торонто» – «Майами» 110:106 (22:32, 28:30, 30:21, 30:23)
«Торонто»: Трент (33), Ванвлит (21 + 6 передач), Сиакам (16 + 14 подборов), Ануноби (13), Барнс (11 + 9 подборов) – старт; Ачиува (12 + 7 подборов), Бэнтон (2), Буше (2), Шэмпени (0).
«Майами»: Адебайо (32 + 11 подборов), Батлер (16 + 8 подборов + 12 передач), Такер (12), Робинсон (5), Винсент (3) – старт; Хирро (18), Струс (9), Калеб Мартин (7), Дедмон (4).
«Милуоки» – «Вашингтон» 112:98 (24:20, 29:20, 25:33, 34:25)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (33 + 15 подборов + 11 передач), Холидэй (22), Портис (17 + 7 подборов), Миддлтон (13), Аллен (10 + 6 передач) – старт; Дивинченцо (7), Коннотон (6), Мамукелашвили (2), Мэттьюз (2).
«Вашингтон»: Кузма (25 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (12), Динуидди (7 + 7 подборов + 9 передач), Брайант (5), А. Холидэй (3) – старт; Харрелл (20), Хатимура (8), Кисперт (7), Авдия (6), Нето (3), Гэффорд (2).
«Миннесота» – «Денвер» 130:115 (30:28, 39:23, 31:27, 30:37)
«Миннесота»: Таунс (24 + 10 подборов + 7 передач), Вандербилт (18 + 9 подборов), Беверли (11), Эдвардс (5), Макдэниэлс (4) – старт; Принс (23 + 9 подборов), Бизли (12), Рид (12), Науэлл (10), Маклафлин (9 + 7 передач), Найт (2), Лэйман (0).
«Денвер»: Йокич (21 + 16 подборов + 8 передач + 5 потерь), Моррис (13), Бартон (13), Грин (12), Гордон (7) – старт; Грин (12), Рид (10), Ннаджи (9), Ховард (7), Хайлэнд (5), Форбс (3), Риверс (3), Кампаццо (0).
«Чикаго» – «Орландо» 126:115 (34:33, 36:30, 33:31, 23:21)
«Чикаго»: Дерозан (29 + 10 подборов), Лавин (26), Вучевич (18 + 13 подборов), Досунму (13 + 9 передач), Грин (11 + 7 подборов) – старт; Уайт (9), Браун (9), Кук (6), Томас (3), Брэдли (2).
«Орландо»: Картер (24 + 8 подборов + 6 передач), Ф. Вагнер (22), Энтони (20 + 9 передач), Саггс (9 + 7 передач), Бамба (8 + 8 подборов) – старт; Харрис (13), М. Вагнер (9), Росс (5), Окики (5).
«Сан-Антонио» – «Голден Стэйт» 120:124 (36:30, 33:31, 35:28, 16:35)
«Сан-Антонио»: Мюррэй (27 + 9 подборов + 9 передач + 6 потерь), Джонсон (21), Уайт (16 + 7 передач), Макдермотт (10), Пелтль (7) – старт; Васселл (14 + 8 подборов), Уокер (11), Примо (6), Юбэнкс (4), Лэндейл (2), Бэйтс-Диоп (2).
«Голден Стэйт»: Пул (31), Ли (21), Муди (20 + 7 подборов), Луни (12 + 12 подборов), Тоскано-Андерсон (6 + 7 передач) – старт; Куминга (19), Чиозза (9), Уизерспун (6), Пэйтон (0 + 5 перехватов).
«Финикс» – «Бруклин» 121:111 (39:29, 26:29, 26:24, 30:29)
«Финикс»: Букер (35), Бриджес (27 + 8 подборов), Пол (20 + 14 передач), Эйтон (12), Краудер (3) – старт; К. Джонсон (16), Макги (5), Пэйтон (3), Бийомбо (0), Смит (0), Уэйнрайт (0).
«Бруклин»: Ирвинг (26), Харден (22 + 10 передач), Эдвардс (13), Миллс (9), Клэкстон (6) – старт; Гриффин (17), Бембри (7), Картер (5), Браун (2), Шарп (2), Томас (2), Джонсон (0).
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