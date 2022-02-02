«Финикс» разобрался с «Бруклином», «Голден Стэйт» одержал победу над «Сан-Антонио»

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02:00 Детройт Пистонс - Нью-Орлеан Пеликанс 101:111 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Майами Хит 110:106 Окончен
02:30 Милуоки Бакс - Вашингтон Уизардз 112:98 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Денвер Наггетс 130:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 126:115 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Голден Стэйт Уорриорз 120:124 Окончен
05:00 Финикс Санс - Бруклин Нетс 121:111 Окончен
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19:00 Черкасские Мавпы - БК Одесса 82:78 Окончен
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19:00 Николаев - БК Тернополь 23:29 2-я четверть
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 103:106 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Орландо Мэджик 118:119 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 113:107 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Мемфис Гриззлис 108:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Кливленд Кавальерс 115:104 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер 114:120 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 108:104 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Бруклин Нетс 112:101 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 99:94 Окончен
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18:00 Кривбасс - Киев-Баскет -:- Перенесен
19:00 Николаев - БК Тернополь 23:29 2-я четверть
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02:00 Детройт Пистонс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
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18:00 Черкасские Мавпы - Химик -:- Запланирован
19:00 Будивельник - БК Одесса -:- Запланирован
19:00 Днепр - БК Запорожье -:- Перенесен
19:30 Харьковские Соколы - Прометей -:- Перенесен

«Финикс» разобрался с «Бруклином», «Голден Стэйт» одержал победу над «Сан-Антонио»

«Милуоки» обыграл «Вашингтон», «Миннесота» одолела «Денвер»
Баскетбол НБА
02 февраля 07:55
«Финикс» разобрался с «Бруклином», «Голден Стэйт» одержал победу над «Сан-Антонио»
Фото: yahoo.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Новый Орлеан» 101:111 (33:31, 32:26, 22:27, 14:27)

«Детройт»: Джозеф (18), Грант (17), Стюарт (8 + 11 подборов), Бей (7), Каннингем (6) – старт; Джексон (14), Диалло (12), Лайлс (9), Хэйс (7), Олиник (3 + 6 передач + 5 потерь), Макгрудер (0). 

«Новый Орлеан»: Ингрэм (26), Валанчюнас (13 + 13 подборов), Грэм (6), Джонс (6 + 7 подборов), Хэйс (6 + 7 подборов) – старт; Александер-Уокер (14), Мерфи (12), Эрнангомес (11), Альварадо (10 + 6 передач), Кларк (5), Темпл (2).

«Торонто» – «Майами» 110:106 (22:32, 28:30, 30:21, 30:23)

«Торонто»: Трент (33), Ванвлит (21 + 6 передач), Сиакам (16 + 14 подборов), Ануноби (13), Барнс (11 + 9 подборов) – старт; Ачиува (12 + 7 подборов), Бэнтон (2), Буше (2), Шэмпени (0).

«Майами»: Адебайо (32 + 11 подборов), Батлер (16 + 8 подборов + 12 передач), Такер (12), Робинсон (5), Винсент (3) – старт; Хирро (18), Струс (9), Калеб Мартин (7), Дедмон (4).

«Милуоки» – «Вашингтон» 112:98 (24:20, 29:20, 25:33, 34:25)

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (33 + 15 подборов + 11 передач), Холидэй (22), Портис (17 + 7 подборов), Миддлтон (13), Аллен (10 + 6 передач) – старт; Дивинченцо (7), Коннотон (6), Мамукелашвили (2), Мэттьюз (2).

«Вашингтон»: Кузма (25 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (12), Динуидди (7 + 7 подборов + 9 передач), Брайант (5), А. Холидэй (3) – старт; Харрелл (20), Хатимура (8), Кисперт (7), Авдия (6), Нето (3), Гэффорд (2).

«Миннесота» – «Денвер» 130:115 (30:28, 39:23, 31:27, 30:37)

«Миннесота»: Таунс (24 + 10 подборов + 7 передач), Вандербилт (18 + 9 подборов), Беверли (11), Эдвардс (5), Макдэниэлс (4) – старт; Принс (23 + 9 подборов), Бизли (12), Рид (12), Науэлл (10), Маклафлин (9 + 7 передач), Найт (2), Лэйман (0).

«Денвер»: Йокич (21 + 16 подборов + 8 передач + 5 потерь), Моррис (13), Бартон (13), Грин (12), Гордон (7) – старт; Грин (12), Рид (10), Ннаджи (9), Ховард (7), Хайлэнд (5), Форбс (3), Риверс (3), Кампаццо (0).

«Чикаго» – «Орландо» 126:115 (34:33, 36:30, 33:31, 23:21)

«Чикаго»: Дерозан (29 + 10 подборов), Лавин (26), Вучевич (18 + 13 подборов), Досунму (13 + 9 передач), Грин (11 + 7 подборов) – старт; Уайт (9), Браун (9), Кук (6), Томас (3), Брэдли (2).

«Орландо»: Картер (24 + 8 подборов + 6 передач), Ф. Вагнер (22), Энтони (20 + 9 передач), Саггс (9 + 7 передач), Бамба (8 + 8 подборов) – старт; Харрис (13), М. Вагнер (9), Росс (5), Окики (5).

«Сан-Антонио» – «Голден Стэйт» 120:124 (36:30, 33:31, 35:28, 16:35)

«Сан-Антонио»: Мюррэй (27 + 9 подборов + 9 передач + 6 потерь), Джонсон (21), Уайт (16 + 7 передач), Макдермотт (10), Пелтль (7) – старт; Васселл (14 + 8 подборов), Уокер (11), Примо (6), Юбэнкс (4), Лэндейл (2), Бэйтс-Диоп (2).

«Голден Стэйт»: Пул (31), Ли (21), Муди (20 + 7 подборов), Луни (12 + 12 подборов), Тоскано-Андерсон (6 + 7 передач) – старт; Куминга (19), Чиозза (9), Уизерспун (6), Пэйтон (0 + 5 перехватов).

«Финикс» – «Бруклин» 121:111 (39:29, 26:29, 26:24, 30:29)

«Финикс»: Букер (35), Бриджес (27 + 8 подборов), Пол (20 + 14 передач), Эйтон (12), Краудер (3) – старт; К. Джонсон (16), Макги (5), Пэйтон (3), Бийомбо (0), Смит (0), Уэйнрайт (0).

«Бруклин»: Ирвинг (26), Харден (22 + 10 передач), Эдвардс (13), Миллс (9), Клэкстон (6) – старт; Гриффин (17), Бембри (7), Картер (5), Браун (2), Шарп (2), Томас (2), Джонсон (0).


Рене Тер Велде
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