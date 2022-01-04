Форвард «Будивельника» станет игроком клуба из немецкой Бундеслиги

Американский легионер сыграл во всех матчах киевлян в текущем сезоне Суперлиги

Реджи Апшоу / Фото - Facebook

Американский форвард киевского «Будивельника»продолжит карьеру в клубе немецкой Бундеслиги «Миттельдойчер». Об этом сообщаетОтметим, что 26-летний Апшоу сыграл во всех 22 матчах «Будивельника» в этом сезоне Суперлиги, набирая в среднем 6,5 очка и 4,3 подбора за игру. РЭ – 7,41.Апшоу ранее уже выступал в Германии (провел сезон в «Тигрес Тюинген»). Также играл в Италии, Испании, а минувший сезон провел в израильском «Хапоэль Т-А».Ранее американец