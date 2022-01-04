«Будивельник» с разницей в 69 очков уничтожил «Черкасские Мавпы 2» и прошел в четвертьфинал Кубка Украины
Форвард «Будивельника» станет игроком клуба из немецкой Бундеслиги
Американский легионер сыграл во всех матчах киевлян в текущем сезоне Суперлиги
Реджи Апшоу / Фото - FacebookАмериканский форвард киевского «Будивельника» Реджи Апшоу продолжит карьеру в клубе немецкой Бундеслиги «Миттельдойчер». Об этом сообщает eurobasket.com.
Отметим, что 26-летний Апшоу сыграл во всех 22 матчах «Будивельника» в этом сезоне Суперлиги, набирая в среднем 6,5 очка и 4,3 подбора за игру. РЭ – 7,41.
Апшоу ранее уже выступал в Германии (провел сезон в «Тигрес Тюинген»). Также играл в Италии, Испании, а минувший сезон провел в израильском «Хапоэль Т-А».
Ранее американец Родни Первис прекратил сотрудничество с «Черкасскими Мавпами».
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