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Форвард «Будивельника» станет игроком клуба из немецкой Бундеслиги

Американский легионер сыграл во всех матчах киевлян в текущем сезоне Суперлиги
Баскетбол Суперлига
12:46
Форвард «Будивельника» станет игроком клуба из немецкой Бундеслиги
Реджи Апшоу / Фото - Facebook
Американский форвард киевского «Будивельника» Реджи Апшоу продолжит карьеру в клубе немецкой Бундеслиги «Миттельдойчер». Об этом сообщает eurobasket.com.

Отметим, что 26-летний Апшоу сыграл во всех 22 матчах «Будивельника» в этом сезоне Суперлиги, набирая в среднем 6,5 очка и 4,3 подбора за игру. РЭ – 7,41.

Апшоу ранее уже выступал в Германии (провел сезон в «Тигрес Тюинген»). Также играл в Италии, Испании, а минувший сезон провел в израильском «Хапоэль Т-А».

Ранее американец Родни Первис прекратил сотрудничество с «Черкасскими Мавпами»

Владимир Кириченко
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