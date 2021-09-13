«Днепр» подписал контракт с лучшим защитником прошлого сезона Суперлиги
Форвард «Днепра» продолжит карьеру в чемпионате Болгарии
34-летний украинец подписал контракт с плевенским «Спартаком»
Максим Корниенко / Фото - FacebookБолгарский «Спартак» из города Плевен сообщил о заключении соглашения с украинским форвардом Максимом Корниенко. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Последним клубом 34-летнего баскетболиста был «Днепр», воспитанником которого он и является. Он набирал 4,0 очка и 4.7 подборов за 13 минут на паркете в матчах Суперлиги.
За свою карьеру он также защищал цвета за «Донецк», «Химик», «Торунь», «Ювентус» и «Питешти».
Отметим, что в сезоне-2016/17 Корниенко играл в болгарском «Лукойле», с которым становился чемпионом страны.
Накануне украинский защитник Иссуф Санон продлил контракт с «Днепром».
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