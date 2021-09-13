Форвард «Днепра» продолжит карьеру в чемпионате Болгарии

34-летний украинец подписал контракт с плевенским «Спартаком»



Максим Корниенко / Фото - Facebook

Болгарский «Спартак» из города Плевен сообщил о заключении соглашения с украинским форвардом. Об этом сообщаетклуба.Последним клубом 34-летнего баскетболиста был «Днепр», воспитанником которого он и является. Он набирал 4,0 очка и 4.7 подборов за 13 минут на паркете в матчах Суперлиги.За свою карьеру он также защищал цвета за «Донецк», «Химик», «Торунь», «Ювентус» и «Питешти».Отметим, что в сезоне-2016/17 Корниенко играл в болгарском «Лукойле», с которым становился чемпионом страны.Накануне украинский защитник