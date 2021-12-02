«Одесса» подписала форварда из США
Форвард «Одессы» стал игроком профессионального клуба по баскетболу 3х3
25-летний украинец в текущем сезоне Суперлиги сыграл 14 матчей
Евгений Балабан / Фото - odessa-sport.infoФорвард «Одессы» Евгений Балабан продолжит выступления за профессиональную команду по баскетболу 3х3. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
25-летний украинец будет защищать цвета клуба «Кельты», который базируется в Ивано-Франковске.
В текущем сезоне Балабан в Суперлиге сыграл за «Одессу» 14 матчей, в среднем набирал 2,0 очка, делал 1,9 подбора и 1,7 передачи.
Накануне «Одесса» подписала контракт с 28-летним американским форвардом Уинстоном Шепардом.
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