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Форвард «Прометея»: «Дальше хотим выиграть Кубок и Суперлигу Украины»

Ди Джей Стефенс также рассказал о целях команды в Лиге чемпионов
Баскетбол Суперлига
09:23
Форвард «Прометея»: «Дальше хотим выиграть Кубок и Суперлигу Украины»
Фото: пресс-служба «Прометея»

Форвард «Прометея» Ди Джей Стефенс прокомментировал победу над своим бывшим клубом «Будивельником» (104:99) в матче за Суперкубок Украины:

«Хорошее начало сезона для нас. Сыграли не так, как планировали, хотя все равно бились и действовали жестко. Нужно работать над многими вещами, но победа есть победа. Мы принимаем ее. Завтра отдыхаем и возвращаемся к работе.

Выход в групповой этап Лиги чемпионов – большое достижение для нас. Впервые команда будет играть на таком уровне. Нам недостаточно просто попасть в группу. Команда хочет быть конкурентной, выиграть максимально возможное количество матчей.

Сегодня сложилась интересная ситуация, потому что я играл за оба клуба. Становился чемпионом в обоих клубах. Сейчас я игрок «Прометея», так что меня волнует эта команда. Выхожу сражаться в каждой игре, пытаюсь помочь команде выигрывать как можно больше матчей. Мы хотим выиграть титул. Стремились начать сезон должным образом – победой в Суперкубке. На 100% привержен «Прометею». Мне нравится эта команда. Дальше мы хотим выиграть Кубок и Суперлигу Украину».


Напомним, лучшим игроком матча за Суперкубок был признан Илья Сидоров.

Источник: basket.com.ua Сергей Остапенко
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Ди Джей Стефенс Прометей Будивельник

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