Форвард «Прометея»: «Дальше хотим выиграть Кубок и Суперлигу Украины»

Фото: пресс-служба «Прометея»

Форвард «Прометея» Ди Джей Стефенс прокомментировал победу над своим бывшим клубом «Будивельником» (104:99) в матче за Суперкубок Украины:

Выход в групповой этап Лиги чемпионов – большое достижение для нас. Впервые команда будет играть на таком уровне. Нам недостаточно просто попасть в группу. Команда хочет быть конкурентной, выиграть максимально возможное количество матчей.

Сегодня сложилась интересная ситуация, потому что я играл за оба клуба. Становился чемпионом в обоих клубах. Сейчас я игрок «Прометея», так что меня волнует эта команда. Выхожу сражаться в каждой игре, пытаюсь помочь команде выигрывать как можно больше матчей. Мы хотим выиграть титул. Стремились начать сезон должным образом – победой в Суперкубке. На 100% привержен «Прометею». Мне нравится эта команда. Дальше мы хотим выиграть Кубок и Суперлигу Украину».