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Форвард Северной Македонии Уайли: «У Украины очень хорошая сборная, и, однозначно, они не ждут тяжелого матча»

Джейкоб Уайли – о грядущем матче квалификации на ЧМ-2023

Баскетбол Сборная Украины
14:07
Форвард Северной Македонии Уайли: «У Украины очень хорошая сборная, и, однозначно, они не ждут тяжелого матча»
Джейкоб Уайли / Фото - ФБУ
Форвард сборной Северной Македонии Джейкоб Уайли прокомментировал предстоящий поединок отбора к ЧМ-2023 против команды Украины.

Цитирует Уайли пресс-служба ФБУ.

«У Украины очень хорошая сборная, и, однозначно, они не ждут тяжелого матча. Это еще один вызов нашей молодой команде – показать, что она действительно может играть против таких сильных сборных».


«Мы будем бороться за каждый мяч, за каждое владение, отдавать всю свою энергию на площадке. Мы увидим, что из всего этого выйдет. У нас должен быть соревновательный дух, необходимый для таких матчей».


Напомним, матч состоится на паркете киевского Дворца спорта. Начало – в 19.00.

Трансляцию поединка смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также на нашем сайте.
Владимир Кириченко
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