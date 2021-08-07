Первые слова Лузан и Четвериковой после завоевания серебра Токио-2020
Франция устроила разгром Сербии и завоевала бронзовые медали женского турнира в Токио-2020
«Трехцветные» без проблем взобрались на пьедестал почета Олимпийских игр
12:21
Женская команда Франции по баскетболу / Фото - gettyimagesНа Олимпийских играх в Токио состоялся матч за 3-е место баскетбольного турнира среди женских команд.
Сборная Сербии была разгромлена командой Франции, которая, таким образом, завоевала бронзовые медали Токио-2020.
Олимпийские игры. Токио-2020. Баскетбол. Женщины. Матч за 3-е место
Сербия – Франция 76:91 (23:19, 17:24, 16:24, 20:24)
Сербия: Брукс (14), Васич (9 + 8 подборов), Дабович (7), Краишник (7), Црвендакич (2) – старт; Андерсон (24), Йованович (9), Дугалич (2), Станкович (2), Бутулия (0), Чаджо (0), Шкорич (0)
Франция: Уильямс (20 + 8 подборов), Мийем (16), Груда (12), Дюше (7), Мишель (4) – старт; Фоту (12), Жоаннес (10), Шартро (10), Вукосавльевич (0), Рюпер (0)
Отметим, что хозяйки турнира сборная Японии в финале Игр-2020 встретятся с командой Франции. Начало матча – 14.00.
А тем временем сборная США в финале баскетбольного турнира Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония) одержала победу над командой Франции (87:82).