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Франция устроила разгром Сербии и завоевала бронзовые медали женского турнира в Токио-2020

«Трехцветные» без проблем взобрались на пьедестал почета Олимпийских игр


Olympics Токио-2020
12:21
Франция устроила разгром Сербии и завоевала бронзовые медали женского турнира в Токио-2020
Женская команда Франции по баскетболу / Фото - gettyimages
На Олимпийских играх в Токио состоялся матч за 3-е место баскетбольного турнира среди женских команд.

Сборная Сербии была разгромлена командой Франции, которая, таким образом, завоевала бронзовые медали Токио-2020.
Олимпийские игры. Токио-2020. Баскетбол. Женщины. Матч за 3-е место

Сербия – Франция 76:91 (23:19, 17:24, 16:24, 20:24)

Сербия: Брукс (14), Васич (9 + 8 подборов), Дабович (7), Краишник (7), Црвендакич (2) – старт; Андерсон (24), Йованович (9), Дугалич (2), Станкович (2), Бутулия (0), Чаджо (0), Шкорич (0)

Франция: Уильямс (20 + 8 подборов), Мийем (16), Груда (12), Дюше (7), Мишель (4) – старт; Фоту (12), Жоаннес (10), Шартро (10), Вукосавльевич (0), Рюпер (0)
Отметим, что хозяйки турнира сборная Японии в финале Игр-2020 встретятся с командой Франции. Начало матча – 14.00.

А тем временем сборная США в финале баскетбольного турнира Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония) одержала победу над командой Франции (87:82).
Владимир Кириченко
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Новости: Баскетбол

Франция устроила разгром Сербии и завоевала бронзовые медали женского турнира в Токио-2020
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