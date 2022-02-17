Гендиректор «Прометея» жестко наехал на «Харьковских Соколов» и ФБУ, а затем удалил свой пост

Павел Чухно высказался на эмоциях о первом поражении в сезоне

Павел Чухно

Генеральный директор «Прометея» Павел Чухно в Facebook жестко высказался о первом поражении клуба в сезоне от «Харьковских Соколов».

Отметим, ранее «Прометей» из-за нестабильной политической ситуации в Украине вывез свой основной состав на тренировочный сбор в Чехию. В это же время, с «Харьковскими Соколами» играл дубль, поскольку ФБУ не разрежила перенести матч.

Затем Чухно высказался о ситуации с женской командой, которую вывезли на сборы в Болгарию, из-за чего они не могут сыграть в Кубке Украины.

После публикации сообщений Чухно удалил свои посты.