Генри Дугат нашел новый клуб в Украине

Американский разыгрывающий вернется в Суперлигу

Фото: ФБУ

Американский разыгрывающий Генри Дугат продолжит карьеру в «Черкасских Мавпах».

В начале 2021 года игрок был дисквалифицирован за употребление марихуаны. По этой причине Дуган вынужден был покинуть «Днепр».

Дисквалификация закончилась в середине июня и теперь Дугат присоединится к «Черкасским Мавпам».

В Суперлиге Дугат выступал за «Днепр» и «Будивельник». С обеими командами 32-летний игрок становился чемпионом Украины.

Напомним, «Черкасские Мавпы» неудачно начали сезон, занимая предпоследнее место в турнирной таблице.