Защитник «Днепра» Дугат отбыл полгода дисквалификации из-за употребления марихуаны
Генри Дугат нашел новый клуб в Украине
Американский разыгрывающий вернется в Суперлигу
Фото: ФБУ
Американский разыгрывающий Генри Дугат продолжит карьеру в «Черкасских Мавпах».
В начале 2021 года игрок был дисквалифицирован за употребление марихуаны. По этой причине Дуган вынужден был покинуть «Днепр».
Дисквалификация закончилась в середине июня и теперь Дугат присоединится к «Черкасским Мавпам».
В Суперлиге Дугат выступал за «Днепр» и «Будивельник». С обеими командами 32-летний игрок становился чемпионом Украины.
Напомним, «Черкасские Мавпы» неудачно начали сезон, занимая предпоследнее место в турнирной таблице.
Комментарии 0