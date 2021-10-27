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Генри Дугат нашел новый клуб в Украине

Американский разыгрывающий вернется в Суперлигу
Баскетбол Суперлига
18:26
Генри Дугат нашел новый клуб в Украине
Фото: ФБУ

Американский разыгрывающий Генри Дугат продолжит карьеру в «Черкасских Мавпах».

В начале 2021 года игрок был дисквалифицирован за употребление марихуаны. По этой причине Дуган вынужден был покинуть «Днепр».

Дисквалификация закончилась в середине июня и теперь Дугат присоединится к «Черкасским Мавпам».

В Суперлиге Дугат выступал за «Днепр» и «Будивельник». С обеими командами 32-летний игрок становился чемпионом Украины.

Напомним, «Черкасские Мавпы» неудачно начали сезон, занимая предпоследнее место в турнирной таблице.

Источник: basket.com.ua Сергей Остапенко
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Генри Дугат Черкасские Мавпы

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