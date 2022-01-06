Герун вделал дабл-дабл в третьем матче подряд
Герун оформил четвертый подряд дабл-дабл за «Бюйюкчекмедже»
Центровой сборной Украины феерит в турецком чемпионате
Владимир Герун / Фото - FacebookЦентровой сборной Украины и турецкого «Бюйюкчекмедже» Владимир Герун сыграл в матче регулярного чемпионата Турции против «Каршияки».
За 20 минут на площадке Герун оформил дабл-дабл с 10 очками (5/7 двухочковых, 0/1 штрафных), 10 подборов и 1 блок-шот при 1 фоле и 2 потерях.
Это четвертый матч украинца подряд, в котором он оформляет дабл-дабл. Раньше были игры против «Бурсаспора», «Меркезефенди» и «Бешикташа».
Команда украинца уступила со счетом 78:92 и находится в зоне вылета на 15-й строчке турнирной таблицы.
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