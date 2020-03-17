Герун разорвал контракт с «Уникахой»

За последние 2 месяца украинец сыграл в 1 матче

Владимир Герун / фото - Instagram

Центровой сборной Украины Владимир Герун расторг контракт с испанской «Уникахой». Об этом сообщил испанский портал malagahoy.es, позже Eurobasket.com подтвердил информацию.

После прихода нового тренера Фотиса Кацикариса Герун выпал из ротации состава. Он не имел права выходить на паркет в официальных матчах за испанский клуб. Несмотря на то, что бигмэн бы получал зарплату в «Уникахе» до конца сезона, источник сообщил, что баскетболист отправился в Украину для поддержания формы.

Начиная с 2019 года, Герун принял участие в 79 играх за «Уникаху» (3 в Кубке Испании, 28 в Еврокубке и 48 в чемпионате Испании). В среднем он набирал 5,9 очка и совершал 3,6 подбора.

Ранее Герун отверг предложение одного из клубов Суперлиги.

Напомним, что начинал свою карьеру Герун в «Днепре».