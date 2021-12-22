Герун вделал дабл-дабл в третьем матче подряд

Украинец был одним из лучших в составе своего клуба





Владимир Герун

Украинский центровой турецкого клуба «Бююкчекмедже» Владимир Герун в матче чемпионата против «Бешикташа» (67:86) оформил третий дабл-дабл подряд.



Украинец провел на площадке 29 минут, набрал 15 очков (5 из 10 двухочковых) и сделал 10 подборов, 3 ассиста и 1 блок-шот, при 2 потерях.

Ранее Герун сделал дабл-даблы в матчах против «Бурсаспора» и «Меркезефенди».

Отметим, что «Бююкчекмедже» на текущий момент занимаем 14-е место в чемпионате Турции.

Напомним, в марте Герун разорвал контракт с испанской «Уникахой».