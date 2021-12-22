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03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Гинзбург: «Это баскетбол. Иногда броски залетают иногда – нет»

Наставник «Прометея» – о победе над «Людвигсбургом» в Лиге чемпионов

Баскетбол Еврокубки
08:41
Гинзбург: «Это баскетбол. Иногда броски залетают иногда – нет»
Ронен Гинзбург / Фото - ФБУ
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился эмоциями после гостевой победы в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов над «Людвигсбургом» (60:71).

«Против «Людвигсбурга» всегда трудно играть. Мы уважаем их стиль баскетбола. Это хороша победа, даже с учетом отсутствия значения матча для обеих команд. Мы показали характер, уверенно сыграли в защите. Победа ничего не дает, но я доволен. Она важна для командного духа. Я уважаю тот факт, что игроки нашей команды проделали хорошую работу».


«Мы много минут провели «большим» составом, а «Людвигсбург» – «маленьким». Кто-то должен был поплатиться за это. Или мы переиграем их на подборе, или они перебросают нас на периметре. В прошлом матче мы тоже выставили «большой» состав, но тогда «Людвигсбург» оказался лучше нас на периметре. Это баскетбол. Иногда броски залетают иногда – нет».


Напомним, «Прометей» в минувшем туре дома победил «Динамо Сассари» (89:56) и гарантировал место в плей-ин Лиги чемпионов.
Владимир Кириченко
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Прометей Ронен Гинзбург Лига чемпионов (баскетбол)

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