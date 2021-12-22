«Прометей» переиграл «Людвигсбург» в заключительном туре группового этапа ЛЧ
Гинзбург: «Это баскетбол. Иногда броски залетают иногда – нет»
Наставник «Прометея» – о победе над «Людвигсбургом» в Лиге чемпионов
Ронен Гинзбург / Фото - ФБУГлавный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился эмоциями после гостевой победы в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов над «Людвигсбургом» (60:71).
«Против «Людвигсбурга» всегда трудно играть. Мы уважаем их стиль баскетбола. Это хороша победа, даже с учетом отсутствия значения матча для обеих команд. Мы показали характер, уверенно сыграли в защите. Победа ничего не дает, но я доволен. Она важна для командного духа. Я уважаю тот факт, что игроки нашей команды проделали хорошую работу».
«Мы много минут провели «большим» составом, а «Людвигсбург» – «маленьким». Кто-то должен был поплатиться за это. Или мы переиграем их на подборе, или они перебросают нас на периметре. В прошлом матче мы тоже выставили «большой» состав, но тогда «Людвигсбург» оказался лучше нас на периметре. Это баскетбол. Иногда броски залетают иногда – нет».
Напомним, «Прометей» в минувшем туре дома победил «Динамо Сассари» (89:56) и гарантировал место в плей-ин Лиги чемпионов.
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