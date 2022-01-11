Гинзбург: «Это баскетбол. Иногда броски залетают иногда – нет»
Гинзбург: «Матч с «Хапоэлем» – это серьезное испытание для нас»
Наставник «Прометея» – о грядущей игре в плей-ин Лиги чемпионов
Ронен Гинзбург / Фото - ФБУГлавный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург в интервью клубному YouTube-каналу поделился мыслями относительно предстоящего матча своей команды в плей-ин Лиги чемпионов с иерусалимским «Хапоэлем».
«Хапоэль» – действительно очень хороший и очень сильный соперник. Они не лучшим образом начали нынешний сезон, но на данный момент они сменили состав, усилились новыми игроками и сейчас имеют отличные результаты».
«У них хороший разыгрывающий, большие баскетболисты. Они идут на первом месте в чемпионате Израиля имеют огромный зал на 10-12 тысяч человек и невероятную поддержку. Нам будет тяжело в выездном матче».
«Мы в Лиге чемпионов еще не встречались с командой по такому стилю игры. Эта команда напоминает нас, они пытаются играть в очень быстрый баскетбол, у них отличные исполнители. Действительно, очень хорошая и сильная команда».
«Последние три матча они сыграли действительно хорошо. Пожалуй, одна из лучших встреч в сезоне была против «Каршияки».
«Последний матч у нас был две недели назад, а раньше мы играли по 3 матча в неделю. Я волнуюсь, чтобы в ближайшем матче баскетболисты не были расслабленными из-за отсутствия игровой практики. Это будет серьезное испытание для нас».
Первая встреча состоится 12 января в Израиле, ответная – 18 января в Украине. При необходимости, третий поединок пройдет на площадке «Хапоэля».
Напомним, «Прометей» – первый украинский клуб в истории, который пробился в раунд плей-ин Лиги чемпионов.
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