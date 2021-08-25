Гинзбург: «Не все складывается так, как бы этого хотелось, но шаг за шагом мы набираем форму»

Специалист рассказал как разбил компьютер во время финальной серии Суперлиги с «Запорожьем»

Ронен Гинзбург / Фото: Прометей Главный тренер «Прометея» и сборной Чехии Ронен Гинзбург рассказал пресс-службе клуба о достижениях во главе двух команд.

«Я очень рад своему возвращению в Украину! Я хотел бы всех поздравить с прекрасным праздником независимости страны. Это очень важный праздник для всех граждан Украины. Украина, как и Израиль – молодая и прекрасная страна! Что касается финальных игр, то, конечно же, я смотрел все матчи, переживал за каждый момент, за каждое наше очко, которое мы набирали. Постоянно был на связи с Миленко, мы вместе готовились к каждому матчу. Хотелось бы поздравить всех болельщиков «Прометея»: мы завоевали чемпионство, что для клуба является замечательным достижением! Я очень рад, что мы достигли своей цели, это были прекрасные эмоции. Они всегда такие, когда выигрываешь что-то значительное». Об эмоциях в третьей игре с «Запорожьем». «Я очень нервничал и переживал, просто разбил свой компьютер (смеется) в момент значительного отставания, но хочу сказать, что знал, что мои ребята имеют большую силу воли. Надеялся на то, что они смогут вернуться в игру и переломить ее. Так оно i произошло!» О летних матчах сборной Чехии. «Я очень горжусь своей командой, счастлив, что нам удалось достичь! Чехия попала на Олимпийские игры через 40 лет после последнего выступления на форуме, это замечательное достижение для страны! В квалификации было очень трудно. Были разные ситуации, в том числе и те, которые были связаны с Covid-19, но мы все преодолели и добились результата. У нас были замечательные игры, как, например, со сборной Канады, в составе которой собрано много звезд, или с командой Греции. Мы все рады нашему достижению!» О нынешнем состоянии игроков «Прометея». «Я доволен подготовкой и кондициями игроков. Не все складывается так, как бы этого хотелось, но шаг за шагом мы набираем форму и подходим к тому состоянию, которое необходимо для вхождения в сезон. В некоторых игроков есть небольшие повреждения, но по большому счету это мелочи». О трех новичках. «Все трое – прекрасные игроки. Мы обращали внимание не только на их мастерство, но и на характер, коммуникабельность, способность влиться в команду. Мы добьемся хороших результатов только если все будут помогать друг другу. Мы сделали хорошие подписания». О предсезонных турнирах: в Запорожье и Кубке «Прометея». «Это важные предсезонные турниры, которые помогут достичь нужной степени готовности. Все ребята в них будут получать примерно равный игровое время. Важно, чтобы таким образом они смогли набрать хорошую форму». Напомним, ранее президент «Прометея» Владимир Дубинский объявил о переходе американского форварда Антонио Кэмпбелла.

Карен Агабекян