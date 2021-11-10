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Гинзбург – о матче с «Тенерифе»: «Мы сделали выводы после первого поединка»

Наставник «Прометея» также отметил отсутствие Стефенса в предстоящем матче Лиги чемпионов

Баскетбол Еврокубки
11:40
Гинзбург – о матче с «Тенерифе»: «Мы сделали выводы после первого поединка»
Ронен Гинзбург / Фото: Прометей

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург высказался о предстоящем матче против «Тенерифе» в Лиге чемпионов.

«Мы помним нашу прошлую встречу с «Тенерифе», это одна из лучших команд в Лиге чемпионов и вообще одна из лучших команд Европы.

Мы сделали выводы из первого поединка. Готовимся к поединку. Это будет интересное противостояние.

Мы должны играть в умный баскетбол, чтобы победить. Рассчитываем дать достойный отпор и показать хорошую игру. Я очень в это верю!

Ди Джей Стефенс – это очень большая потеря для нас. И не только из-за его метких попаданий, Ди Джей хорошо помогал в защите. Илья Сидоров готов к игре. Возможно, его готовность не такая, как мы привыкли, но он готов и завтра обязательно поможет команде.

Победа над «Динамо Сассари» должна помочь нам. Я говорил команде, что та победа показала нам, что мы можем одерживать победы над сильными соперниками. Конечно, трудно сравнивать «Динамо Сассари» и «Тенерифе», поскольку это разные команды, но наша предыдущая победа – это конечно плюс для нас и должна добавить нам уверенности».


Напомним, матч «Тенерифе» – «Прометей» состоится 10 ноября в 21:30. Видео трансляция будет доступна на XSPORT.


Карен Агабекян
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