Гинзбург – о матче с «Тенерифе»: «Мы сделали выводы после первого поединка»

Ронен Гинзбург / Фото: Прометей

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург высказался о предстоящем матче против «Тенерифе» в Лиге чемпионов.



Мы сделали выводы из первого поединка. Готовимся к поединку. Это будет интересное противостояние.

Мы должны играть в умный баскетбол, чтобы победить. Рассчитываем дать достойный отпор и показать хорошую игру. Я очень в это верю!

Ди Джей Стефенс – это очень большая потеря для нас. И не только из-за его метких попаданий, Ди Джей хорошо помогал в защите. Илья Сидоров готов к игре. Возможно, его готовность не такая, как мы привыкли, но он готов и завтра обязательно поможет команде.

Победа над «Динамо Сассари» должна помочь нам. Я говорил команде, что та победа показала нам, что мы можем одерживать победы над сильными соперниками. Конечно, трудно сравнивать «Динамо Сассари» и «Тенерифе», поскольку это разные команды, но наша предыдущая победа – это конечно плюс для нас и должна добавить нам уверенности».