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Гинзбург: «Перед матчем Лиги чемпионов у нас не самая лучшая ситуация»

Наставник «Прометея» отметил высокий уровень «Уникахи»
Баскетбол Еврокубки
12:57
Гинзбург: «Перед матчем Лиги чемпионов у нас не самая лучшая ситуация»
Фото: БК Прометей

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург в интервью пресс-службе клуба высказался о предстоящем матче второго раунда Лиги чемпионов с «Уникахой»:

Конечно, перед матчем с «Уникакой» у нас не самая лучшая ситуация. Ребята на прошлой неделе не имели игровой практики, но сейчас, насколько это возможно, стремимся подготовиться к игре по максимуму. Будем делать акцент на защитных действиях. Если нам удастся игра в защите – все у нас получится.

Насколько важен игровой ритм, показали наши матчи с «Хапоэлем». Перед первым поединком у нас была двухнедельная пауза, и мы очень неудачно провели игру в Иерусалиме, пропустив огромное количество очков в первой четверти. Затем мы сыграли два матча Суперлиги, восстановили нужные кондиции, и это сразу нам пошло на пользу в следующих противостояниях с «Хапоэлем».

Считаю, что «Уникаха» – более сбалансированная команда, чем «Хапоэль». В ней собраны замечательные игроки как задней линии, так и передней. Не надо забывать, что «Уникаха» представляет мощную испанскую лигу и вообще является клубом с именем и хорошими традициями.

Напомним, что для «Прометея» встреча станет первой в раунде топ-16 еврокубка, а испанцы сыграют уже третий раз на этой стадии.

Олег Шумейко-младший
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Ронен Гинзбург Уникаха Прометей

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