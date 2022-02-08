Гинзбург: «Перед матчем Лиги чемпионов у нас не самая лучшая ситуация»

Фото: БК Прометей

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург в интервью пресс-службе клуба высказался о предстоящем матче второго раунда Лиги чемпионов с «Уникахой»:



Насколько важен игровой ритм, показали наши матчи с «Хапоэлем». Перед первым поединком у нас была двухнедельная пауза, и мы очень неудачно провели игру в Иерусалиме, пропустив огромное количество очков в первой четверти. Затем мы сыграли два матча Суперлиги, восстановили нужные кондиции, и это сразу нам пошло на пользу в следующих противостояниях с «Хапоэлем».

Считаю, что «Уникаха» – более сбалансированная команда, чем «Хапоэль». В ней собраны замечательные игроки как задней линии, так и передней. Не надо забывать, что «Уникаха» представляет мощную испанскую лигу и вообще является клубом с именем и хорошими традициями.