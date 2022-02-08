Гинзбург: «Перед матчем Лиги чемпионов у нас не самая лучшая ситуация»
Гинзбург: «У нас через 48 часов матч в Бельгии – это беспрецедентная история для Лиги чемпионов»
Наставник «Прометея» – о домашней победе над «Уникахой»
Ронен Гинзбург / Фото - ФБУГлавный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург в интервью пресс-службе ФБУ поделился эмоциями после домашней победы над «Уникахой» (70:69) в матче второго раунда Лиге чемпионов.
«Мы обыграли «Уникаху» – клуб с большой историей в Евролиге и чемпионате Испании. Очередное достижение «Прометея» в этом сезоне. Я сказал игрокам в раздевалке, что мы должны победить с разницей +15. Не использовали многие опции в этом матче. Промазали многие отрытые броски из-под кольца, которые обычно попадаем. Выиграли +1. Нам удалось забить важные броски сегодня и в матче против «Хапоэля» в Иерусалиме. Было бы досадно проиграть этот матч, потому что мы были лучшими».
«Я благодарен игрокам. Рад болельщикам. Сегодня в зале была отличная атмосфера. У нас через 48 часов матч в Бельгии – это беспрецедентная история для Лиги чемпионов. У нас есть такие условия. Нужно готовиться и отдать все силы в матче против Остенде. В общем доволен защитой. Мы дали «Уникахе» забить 69 очков – хороший показатель. Нападение не было качественным, из-за чего возникали проблемы. Пропустили две недели и сбились с ритма».
Президент «Прометея» Владимир Дубинский прокомментировал тяжелейшую победу своей команды.
Комментарии 0